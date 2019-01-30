до 4 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 17,90 %

до 400 000 ₽

1 мес. ... 4 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно до 200 000 рублей - 1 поручитель; до 300 000 рублей - 2 поручителя; до 400 000 рублей - 3 поручителя Страхование без страхования Дополнительная информация первые два года: устанавливается возобновляемая кредитная линия (без графика гашения основного долга); вторые два года: устанавливается ежемесячный график погашения кредита ( % + основной долг) Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета Прочие требования к заемщику положительной кредитной историей считается 2 и более погашенных кредита, с просроченной задолженностью не более 30 дней; Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно

частями/траншами Форма выдачи на счет возможность неоднократного, как частичного, так и полного, снятия денежных средств в течении первых двух лет (в рамках установленного лимита) Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

максимальный срок действия льготного периода 2 года первые два года: устанавливается возобновляемая кредитная линия (без графика гашения основного долга); вторые два года: устанавливается ежемесячный график погашения кредита ( % + основной долг) Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени в размере 20% годовых от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода Минусы требуется регистрация в регионе предоставления кредита;

высокая ставка;

срок рассмотрения заявки - до 5 дней Особые ограничения первые два года устанавливается возобновляемая кредитная линия (ежемесячно выплачиваются только проценты; основная сумма долга выплачивается по свободному графику)

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.