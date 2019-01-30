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2+2

БСТ-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
17,90%
Сумма
до 400 000
Срок
до 4 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 17,90 %
  • до 400 000 ₽
  • 1 мес. ... 4 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
до 200 000 рублей - 1 поручитель; до 300 000 рублей - 2 поручителя; до 400 000 рублей - 3 поручителя
Страхование
  • без страхования
Дополнительная информация

первые два года: устанавливается возобновляемая кредитная линия (без графика гашения основного долга); вторые два года: устанавливается ежемесячный график погашения кредита ( % + основной долг)

Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
  • положительной кредитной историей считается 2 и более погашенных кредита, с просроченной задолженностью не более 30 дней;
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
  • частями/траншами
Форма выдачи
  • на счет
возможность неоднократного, как частичного, так и полного, снятия денежных средств в течении первых двух лет (в рамках установленного лимита)
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • максимальный срок действия льготного периода 2 года
первые два года: устанавливается возобновляемая кредитная линия (без графика гашения основного долга); вторые два года: устанавливается ежемесячный график погашения кредита ( % + основной долг)
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 20% годовых от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
  • требуется регистрация в регионе предоставления кредита;
  • высокая ставка;
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Особые ограничения
  • первые два года устанавливается возобновляемая кредитная линия (ежемесячно выплачиваются только проценты; основная сумма долга выплачивается по свободному графику)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 14:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «2+2» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Бизнес-Сервис-Траст»
Адрес
654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 31
Отделения и банкоматы
в вашем городе Новокузнецк
Отделения 6
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Телефоны
(3843) 77-88-88

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