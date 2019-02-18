Потребительский с обеспечением
Мурманский Социальный Коммерческий Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,00%
Сумма
до 35 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 15,00 %
- 200 000 ... 35 000 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Максимальная
- 23,00 %
- 200 000 ... 35 000 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
залогу
Страхование
- без страхования
-
имущественное
по требованию банка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
другие документы
выплаты социального характера, доход от сдачи в аренду имущества, договоры подряда, возврат по договорам займа и т.д.
Документы
- документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
- загранпаспорт
- водительское удостоверение
- документы по предоставляемому залогу
-
ИНН
копия
-
трудовая книжка
копия
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без личного страхования;
- отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
- крупная сумма кредита с обеспечением;
- возможность предоставления кредита без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;
- возможность предоставления кредита ИП
Минусы
- небольшой срок кредита без обеспечения;
- срок рассмотрения кредитной заявки - до 5 дней
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 18.02.2019 12:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 2 городах России
1 547
Справочная информация
ПАО «Мурманский Социальный Коммерческий Банк»
- Адрес
- 183032, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 12
- ОГРН
- 1025100003917
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Мурманск
- Телефоны
-
(8152) 23-03-34