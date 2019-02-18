до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 15,00 %

200 000 ... 35 000 000 ₽

1 год ... 5 лет Максимальная 23,00 %

200 000 ... 35 000 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно на выбор поручительство и гарантии как альтернатива залогу физических лиц, как альтернатива Страхование без страхования

имущественное по требованию банка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 55 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы выплаты социального характера, доход от сдачи в аренду имущества, договоры подряда, возврат по договорам займа и т.д. Документы документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество

загранпаспорт

водительское удостоверение

документы по предоставляемому залогу

ИНН копия

трудовая книжка копия

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 3 до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени в размере 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без личного страхования;

отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;

крупная сумма кредита с обеспечением;

возможность предоставления кредита без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;

возможность предоставления кредита ИП Минусы небольшой срок кредита без обеспечения;

срок рассмотрения кредитной заявки - до 5 дней

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.