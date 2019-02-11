Рефинансирование
Металлинвестбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,80%
Сумма
до 2 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Ставки
Минимальная
- 10,80 %
- 500 000 ... 2 000 000 ₽
- 13 мес. ... 3 года
Максимальная
- 12,80 %
- 100 000 ... 499 999 ₽
- 13 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+2-4 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 62 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Требования к трудоустройству:
нахождение работодателя в регионе присутствия банка
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
базовая ставка
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
косвенное подтверждение доходов
заверенная выписка с текущего (карточного) счета при условии, что в назначении операции пополнения счета будет ясно определена заработная плата (аванс, отпускные, оплата временной нетрудоспособности)
Документы
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
- выезд специалиста
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- невысокая ставка;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- повышенная ставка, если в течение 30 календарных дней с даты выдачи кредита, заемщик не предоставляет справки о погашении ссудной задолженности по всем рефинансируемым кредитам
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 09:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 29 городах России
5 958
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»
- Адрес
- 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
- ОГРН
- 1027700218666
- Сайт
- www.metallinvestbank.ru
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