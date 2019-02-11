до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование Ставки Минимальная 10,80 %

500 000 ... 2 000 000 ₽

13 мес. ... 3 года Максимальная 12,80 %

100 000 ... 499 999 ₽

13 мес. ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +2-4 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 62 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 4 месяцев Требования к трудоустройству: нахождение работодателя в регионе присутствия банка Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ базовая ставка

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

косвенное подтверждение доходов заверенная выписка с текущего (карточного) счета при условии, что в назначении операции пополнения счета будет ясно определена заработная плата (аванс, отпускные, оплата временной нетрудоспособности) Документы трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 3 до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка

выезд специалиста Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых на сумму просроченной задолженности Способ оплаты кассы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

невысокая ставка;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы повышенная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения повышенная ставка, если в течение 30 календарных дней с даты выдачи кредита, заемщик не предоставляет справки о погашении ссудной задолженности по всем рефинансируемым кредитам

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.