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Курсы валют Кошелев-Банка в Самаре

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Кошелев-Банк» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 66,19 67,81 15.02.2019 20:49
EUR 		1 Евро 74,17 76,02 15.02.2019 20:49
GBP 		1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 85,02 87,17 15.02.2019 20:49
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Кошелев-Банк»
Адрес
г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
ОГРН
1025200001661
Отделения и банкоматы
в городе Самара
Отделения 10
Банкоматы 11
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Телефоны
(846) 251-00-00

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