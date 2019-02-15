Курсы валют Кошелев-Банка в Самареизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Кошелев-Банк» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|66,19
|67,81
|15.02.2019 20:49
|EUR
|1
|Евро
|74,17
|76,02
|15.02.2019 20:49
|GBP
|1
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|85,02
|87,17
|15.02.2019 20:49
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Кошелев-Банк»
- Адрес
- г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
- ОГРН
- 1025200001661
- Отделения и банкоматы
-
в городе Самара
- Телефоны
-
(846) 251-00-00
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- Кратко
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