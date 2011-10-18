Курсы валют Земского Банка в Сызраниизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Земский Банк» на сегодня.
Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка
Справочная информация
ООО «Земский банк»
- Адрес
- Самарская обл., г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79
- ОГРН
- 1156300000141
- Отделения и банкоматы
-
в городе Сызрань
- Телефоны
-
(8464) 98-64-648 800 200-68-68 — единая справочная служба(8464) 98-54-54
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Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
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