Джей энд Ти Банк, лицензия №3061
Марксистская, Таганская, Таганская
Джей энд Ти Банк - ДО "Таганский"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,00
|66,85
|15.02.2019 13:05
|Евро
|от 1
|74,50
|75,70
|15.02.2019 13:05
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|от 1
|85,00
|86,00
|15.02.2019 13:05
|
Чешская крона
за 10 ед. валюты
|от 1
|28,00
|30,50
|15.02.2019 13:05
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 495 662-45-45 доб.750, +7 495 114-56-06 доб.750
Москва, Таганская улица, 26с1
Режим работы
пн, вт, ср, чт:
11:00—20:00
пт:
11:00—18:45
сб, вс:
выходной
179 849