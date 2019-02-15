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Джей энд Ти Банк, лицензия №3061

Джей энд Ти Банк - ДО "Таганский"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,00 66,85 15.02.2019 13:05
Евро от 1 74,50 75,70 15.02.2019 13:05
Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 85,00 86,00 15.02.2019 13:05
Чешская крона
за 10 ед. валюты
от 1 28,00 30,50 15.02.2019 13:05
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 495 662-45-45 доб.750, +7 495 114-56-06 доб.750
Москва, Таганская улица, 26с1
Марксистская, Таганская, Таганская

Режим работы

пн, вт, ср, чт:
11:00—20:00
пт:
11:00—18:45
сб, вс:
выходной
179 849