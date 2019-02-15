Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,00 66,85 15.02.2019 13:05 Евро от 1 74,50 75,70 15.02.2019 13:05 Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 85,00 86,00 15.02.2019 13:05 Чешская крона за 10 ед. валюты от 1 28,00 30,50 15.02.2019 13:05

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.