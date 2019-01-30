Муниципальный Камчатпрофитбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Дебетовая Мир
Мир — Муниципальный Камчатпрофитбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 200 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
200 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 125 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 125 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 50 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
- СМС-информирование по тарифному плану "Лайт" - бесплатно, "Полный пакет" - 45 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу банка;
- штраф за возникновение неразрешенного овердрафта - 100 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
30.01.2019 14:51
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир» в 7 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк»
- Адрес
- 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская, д. 5/1
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Петропавловск-Камчатский
- Телефоны
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(4152) 46-92-09