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Муниципальный Камчатпрофитбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
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Дебетовая Мир Премиальная

Мир Премиальная — Муниципальный Камчатпрофитбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 3 000 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
3 000 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% - от 3 000 руб. за операцию; 50 руб. - до 3 000 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

0% - от 3 000 руб. за операцию; 50 руб. - до 3 000 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 600 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
  • СМС-информирование по тарифному плану "Лайт" - бесплатно, "Полный пакет" - 45 руб. в месяц;
  • конвертация - по курсу банка;
  • штраф за возникновение неразрешенного овердрафта - 100 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
  • отсутствие комиссии за снятие свыше 3 000 руб. за операцию в банкоматах / ПВН сторонних банков;
  • невысокая комиссия за снятие до 3 000 руб. за операцию в банкоматах / ПВН сторонних банков
Дата актуализации
30.01.2019 14:51
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир Премиальная» в 7 городах России
2 741
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк»
Адрес
683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская, д. 5/1
Отделения и банкоматы
в вашем городе Петропавловск-Камчатский
Отделения 6
Банкоматы 21
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Телефоны
(4152) 46-92-09