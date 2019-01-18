Обслуживание карты

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на выбор Мир

Мир Классическая

Технологические особенности бесконтактная оплата проезда (БОП)

чип подключение к Samsung Pay

Бонусы другое

для путешествий программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины): 1,5 балла за каждые потраченные 100 руб.;

макс. 10 000 баллов в месяц, срок действия баллов - 2 года

Выпуск и обслуживание 0 - 200 ₽ 150 руб. - моментальная;

200 руб. - классическая (комиссия не взимается, если карта оформлена через дистанционные каналы обслуживания)

Выпуск и обслуживание 0 - 6 $ по классической карте комиссия не взимается, если карта оформлена через дистанционные каналы обслуживания

Выпуск и обслуживание 0 - 4 € по классической карте комиссия не взимается, если карта оформлена через дистанционные каналы обслуживания

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка)

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 75 000 руб. в день (моментальная), до 150 000 руб (классическая) по карте, до 500 000 руб. в день и до 2 000 000 руб. в месяц по счету

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. (0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка)

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 75 000 руб. (эквивалент) в день по карте, до 7 200 долл. в день и до 28 500 долл. в месяц по счету

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2 евро (0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка)

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 2 евро

Лимиты по операциям снятие наличных: до 75 000 руб. (эквивалент) в день по карте, до 6 250 евро в день и до 25 000 евро в месяц по счету