Россельхозбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир системы Мир Классическая
Персональная с транспортным приложением
Мир — Россельхозбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 200 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 6 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 4 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- чип
- подключение к Samsung Pay
Бонусы
- другое
- для путешествий
программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины):
- 1,5 балла за каждые потраченные 100 руб.;
- макс. 10 000 баллов в месяц, срок действия баллов - 2 года
Выпуск и обслуживание
0 - 200 ₽
- 150 руб. - моментальная;
- 200 руб. - классическая (комиссия не взимается, если карта оформлена через дистанционные каналы обслуживания)
Выпуск и обслуживание
0 - 6 $
- по классической карте комиссия не взимается, если карта оформлена через дистанционные каналы обслуживания
Выпуск и обслуживание
0 - 4 €
- по классической карте комиссия не взимается, если карта оформлена через дистанционные каналы обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 75 000 руб. в день (моментальная), до 150 000 руб (классическая) по карте, до 500 000 руб. в день и до 2 000 000 руб. в месяц по счету
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл. (0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 75 000 руб. (эквивалент) в день по карте, до 7 200 долл. в день и до 28 500 долл. в месяц по счету
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 2 евро (0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 2 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 75 000 руб. (эквивалент) в день по карте, до 6 250 евро в день и до 25 000 евро в месяц по счету
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. / 1,2 долл. / 1,1 евро в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. / 1,2 долл. / 1 евро за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность бесплатного обслуживания;
- бонусная программа;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах банков-партнеров
Особые ограничения
- карта для оплаты всех видов общественного транспорта в Москве, электропоездах пригородного сообщения, а также услуг городских сервисов;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
18.01.2019 10:06
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Персональная с транспортным приложением» в 1125 городах России
Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-01-00 — единая справочная служба