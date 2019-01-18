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Россельхозбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир системы Мир Классическая

Персональная с транспортным приложением

Мир — Россельхозбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 200 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • бесконтактная оплата проезда (БОП)
  • чип
  • подключение к Samsung Pay
Бонусы
  • другое
  • для путешествий

программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины):

  • 1,5 балла за каждые потраченные 100 руб.;
  • макс. 10 000 баллов в месяц, срок действия баллов - 2 года
Выпуск и обслуживание
0 - 200 ₽
  • 150 руб. - моментальная;
  • 200 руб. - классическая (комиссия не взимается, если карта оформлена через дистанционные каналы обслуживания)
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 75 000 руб. в день (моментальная), до 150 000 руб (классическая) по карте, до 500 000 руб. в день и до 2 000 000 руб. в месяц по счету
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. / 1,2 долл. / 1,1 евро в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. / 1,2 долл. / 1 евро за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможность бесплатного обслуживания;
  • бонусная программа;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах банков-партнеров
Особые ограничения
  • карта для оплаты всех видов общественного транспорта в Москве, электропоездах пригородного сообщения, а также услуг городских сервисов;
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
18.01.2019 10:06
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Персональная с транспортным приложением» в 1125 городах России
399
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
Сайт
www.rshb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 35
Банкоматы 56
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Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба