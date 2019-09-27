Дебетовые карты с процентом на остаток в Банке «Санкт-Петербург»

Банк: Банк «Санкт-Петербург»
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Мир
до 5% 0 1% нет
5% 30 000 нет
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Альфа-карта
Альфа-Банк
до 7% годовых
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Самый лучший оператор на свете
Оценка: 5 Проверяется
Сегодня 27.09.2019 я обратился в тинькофф банк по онлайн звонку и посли длительных мучений с недооператорами я нарвался на это чудо этот супер оператор ответил мне очень вежливо он... Весь отзыв
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Дебетовые карты с процентом на остаток в Банке «Санкт-Петербург» в городах:

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Дебетовая карта Банка «Санкт-Петербург» с процентом на остаток средств — востребованный продукт. Ее можно использовать и как платежный инструмент, и для хранения денег, и для получения прибыли. Чаще всего такой пластик получают для решения повседневных финансовых задач:

  • оплаты товаров и услуг;
  • совершения денежных переводов;
  • снятия наличных в банкоматах.

    • Что особенно важно, начисление процентов на оставшиеся на счете средства превращают его в интересную альтернативу обычному вкладу. Не стоит забывать и о том, что эти деньги застрахованы, что обеспечивает их безопасность. Личный кабинет на сайте банка позволяет контролировать ваши финансы. Доступ к нему есть только у вас, и в нем можно отслеживать все поступления и расходы.

    Подробности о программах, в рамках которых можно стать держателем такого пластика, вы найдете на сайте нашего онлайн-сервиса.

    Преимущества Banki.ru

    Сайт:

  • работает в режиме 24/7, и вы можете искать ответы на интересующие вас вопросы в удобное время — днем и ночью, в будни, по праздникам и в выходные дни;
  • размещает только точную и актуальную информацию — это обеспечивается регулярными проверками и оперативными обновлениями;
  • предоставляет возможность обратиться в банк за получением пластика, не отходя от компьютера — достаточно лишь нажать кнопку «Оформить заявку» рядом с выбранной программой, заполнить заявление и отослать его на рассмотрение.

    • Как сделать выбор?

    Поиск подходящего предложения следует начать со знакомства с условиями всех программ. Основные характеристики, которые необходимо принять в расчет:

  • размер процента, начисляемого на остаток;
  • стоимость годового обслуживания — обычно не нужно платить за выпуск пластика и первые двенадцать месяцев его использования, но за второй и последующие годы берется комиссия;
  • уровень популярности.

    • Ко многим программам предлагаются бонусы для тех, кто часто бронирует авиабилеты, заправляет автомобили на АЗС, совершает много покупок в супермаркетах посредством безналичного расчета.

    Вам пригодится эффективный и простой в использовании поисковый инструмент — функция сортировки по перечисленным выше критериям. Она дает возможность поднимать в верхнюю часть списка наиболее привлекательные варианты.

    Также мы рекомендуем использовать в качестве источника полезной информации отзывы, оставленные теми, кто уже стал клиентами банка. В них вы найдете сведения, которые не всегда удается почерпнуть из официальных документов — например, насколько вежливы сотрудники или сколько времени в действительности занимает рассмотрение заявок.

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