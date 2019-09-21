Дебетовые карты с процентом на остаток в Россельхозбанке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|до 6%
|0
|5%
|нет
|до 6%
|0
|5%
|нет
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|5%
|1 500
|нет
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|3%
|0
|нет
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Visa Classic
Mastercard Standard
|до 3%
|300
|нет
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Visa Gold
Mastercard Gold
|до 3%
|2 000
|нет
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Visa Platinum
Mastercard Platinum
|до 3%
|4 500
|нет
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Visa Instant Issue
Mastercard Unembossed Instant Issue
|до 3%
|0
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Планируете стать держателем дебетовой карты Россельхозбанка с процентом на остаток средств? На финансовом портале Banki.ru вы найдете информацию, которая поможет вам выбрать программы с наиболее выгодными условиями и заключить договор на пользование пластиком. Здесь размещаются только проверенные сведения, поэтому можете не сомневаться в их актуальности и достоверности.
Основные особенности продукта
Дебетовый пластик с начислением процентов на средства, оставшиеся на счете, — это и удобный платежный инструмент, и способ инвестирования, сравнимый по прибыльности со многими банковскими вкладами. Чаще всего его используют, чтобы:
Также на него можно получать зарплату, стипендию, различные пособия.
Для контроля расходов и доходов предусмотрен личный кабинет на сайте. Доступ к нему будет только у вас, и вы сможете отслеживать движение средств, быстро отыскивая каждый платеж.
Важная информация на Banki.ru
На сайте вы найдете сведения, которые помогут отыскать предложение, оптимально соответствующее вашим пожеланиям. У каждой программы — свои условия, поэтому их нужно изучить и сравнить между собой.
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Нажмите кнопку рядом с выбранной программой, чтобы перейти к заполнению заявления. На странице, которая при этом откроется, размещена онлайн-форма. Укажите сведения, убедитесь, что все заполнено правильно, и отправьте готовый документ на рассмотрение. Сотрудники финансовой организации оперативно обработают вашу заявку и сообщат вам о принятом решении по телефону и/или по электронной почте.