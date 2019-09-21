Дебетовые карты с процентом на остаток в Россельхозбанке

Банк: Россельхозбанк
Найдено 8 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Мир Классическая
Мир-UnionPay
до 6% 0 5% нет
Мир
до 6% 0 5% нет
Мир Премиальная
5% 1 500 нет
  • другое
  • для путешествий
Мир
Мир Классическая
Мир-UnionPay
3% 0 нет
  • другое
  • для путешествий
Visa Classic
Mastercard Standard
Мир Классическая
до 3% 300 нет
  • другое
  • для путешествий
Visa Gold
Mastercard Gold
Мир Премиальная
до 3% 2 000 нет
  • другое
  • для путешествий
Visa Platinum
Mastercard Platinum
 до 3% 4 500 нет
  • другое
  • для путешествий
Visa Instant Issue
Mastercard Unembossed Instant Issue
 до 3% 0 нет
  • другое
  • для путешествий

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
Все отзывы

Дебетовые карты с процентом на остаток в Россельхозбанке в городах:

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Планируете стать держателем дебетовой карты Россельхозбанка с процентом на остаток средств? На финансовом портале Banki.ru вы найдете информацию, которая поможет вам выбрать программы с наиболее выгодными условиями и заключить договор на пользование пластиком. Здесь размещаются только проверенные сведения, поэтому можете не сомневаться в их актуальности и достоверности.

Основные особенности продукта

Дебетовый пластик с начислением процентов на средства, оставшиеся на счете, — это и удобный платежный инструмент, и способ инвестирования, сравнимый по прибыльности со многими банковскими вкладами. Чаще всего его используют, чтобы:

  • оплачивать товары и услуги;
  • совершать денежные переводы;
  • снимать наличные в банкоматах.

    • Также на него можно получать зарплату, стипендию, различные пособия.

    Для контроля расходов и доходов предусмотрен личный кабинет на сайте. Доступ к нему будет только у вас, и вы сможете отслеживать движение средств, быстро отыскивая каждый платеж.

    Важная информация на Banki.ru

    На сайте вы найдете сведения, которые помогут отыскать предложение, оптимально соответствующее вашим пожеланиям. У каждой программы — свои условия, поэтому их нужно изучить и сравнить между собой.

    Мы рекомендуем обратить внимание на следующие характеристики:

  • процент, начисляемый на остаток;
  • стоимость годового обслуживания — обычно за выпуск пластика и первые двенадцать месяцев его использования платить не нужно, а за второй и последующие годы банк берет комиссию;
  • наличие либо отсутствие опции CashBack и различных бонусных программ — этот критерий важен для тех, кто совершает много покупок, используя безналичный расчет;
  • уровень популярности.

    • На сайте предусмотрен удобный и эффективный поисковый инструмент — функция быстрой сортировки по каждому из отмеченных выше параметров. Одним нажатием кнопки можно перестроить список так, что варианты, максимально соответствующие вашим запросам, окажутся в его верхней части, где вы их точно не пропустите.

    Предлагаем оформить заявку в один клик

    Нажмите кнопку рядом с выбранной программой, чтобы перейти к заполнению заявления. На странице, которая при этом откроется, размещена онлайн-форма. Укажите сведения, убедитесь, что все заполнено правильно, и отправьте готовый документ на рассмотрение. Сотрудники финансовой организации оперативно обработают вашу заявку и сообщат вам о принятом решении по телефону и/или по электронной почте.

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