Дебетовые карты с процентом на остаток в Россельхозбанке

Планируете стать держателем дебетовой карты Россельхозбанка с процентом на остаток средств? На финансовом портале Banki.ru вы найдете информацию, которая поможет вам выбрать программы с наиболее выгодными условиями и заключить договор на пользование пластиком. Здесь размещаются только проверенные сведения, поэтому можете не сомневаться в их актуальности и достоверности.

Основные особенности продукта

Дебетовый пластик с начислением процентов на средства, оставшиеся на счете, — это и удобный платежный инструмент, и способ инвестирования, сравнимый по прибыльности со многими банковскими вкладами. Чаще всего его используют, чтобы:

оплачивать товары и услуги;

совершать денежные переводы;

снимать наличные в банкоматах.

Также на него можно получать зарплату, стипендию, различные пособия.

Для контроля расходов и доходов предусмотрен личный кабинет на сайте. Доступ к нему будет только у вас, и вы сможете отслеживать движение средств, быстро отыскивая каждый платеж.

Важная информация на Banki.ru

На сайте вы найдете сведения, которые помогут отыскать предложение, оптимально соответствующее вашим пожеланиям. У каждой программы — свои условия, поэтому их нужно изучить и сравнить между собой.

Мы рекомендуем обратить внимание на следующие характеристики:

процент, начисляемый на остаток;

стоимость годового обслуживания — обычно за выпуск пластика и первые двенадцать месяцев его использования платить не нужно, а за второй и последующие годы банк берет комиссию;

наличие либо отсутствие опции CashBack и различных бонусных программ — этот критерий важен для тех, кто совершает много покупок, используя безналичный расчет;

уровень популярности.

На сайте предусмотрен удобный и эффективный поисковый инструмент — функция быстрой сортировки по каждому из отмеченных выше параметров. Одним нажатием кнопки можно перестроить список так, что варианты, максимально соответствующие вашим запросам, окажутся в его верхней части, где вы их точно не пропустите.

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Нажмите кнопку рядом с выбранной программой, чтобы перейти к заполнению заявления. На странице, которая при этом откроется, размещена онлайн-форма. Укажите сведения, убедитесь, что все заполнено правильно, и отправьте готовый документ на рассмотрение. Сотрудники финансовой организации оперативно обработают вашу заявку и сообщат вам о принятом решении по телефону и/или по электронной почте.