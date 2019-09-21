Дебетовые карты с процентом на остаток в банке «ФК Открытие»

Банк: Банк «ФК Открытие»
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Мир
до 4% 0 3% нет
Мир Классическая
до 4% 0 3% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
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Дебетовые карты с процентом на остаток в банке «ФК Открытие» в городах:

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Дебетовая карта — хороший выбор для человека, не предполагающего брать взаймы у банка. Держатель такого пластика может распоряжаться только той суммой, которая есть у него на счете, зато он знает, что ничего никому не должен. Основные финансовые задачи, которые он может решать:

  • оплата товаров и услуг (в том числе через интернет);
  • отправка и получение денежных переводов;
  • снятие наличных в банкоматах.

    • Многие используют этот платежный инструмент и для того, чтобы получать зарплату, стипендию или различные пособия. Пластик Visa или MasterCard действует не только на территории РФ, но и за границей, что чрезвычайно удобно для людей, отправляющихся в заграничные поездки.

    Начисление процентов на остаток средств — еще одна интересная особенность. Она превращает пластик в способ хранения денег, сравнимый с банковским депозитом. При этом сумма, лежащая на счете, застрахована.

    Полезная информация на Banki.ru

    Наш онлайн-сервис собрал наиболее выгодные предложения, разработанные специалистами банка «ФК Открытие». Эта финансовая организация предлагает большой выбор программ, привлекательные условия и эффективную клиентскую поддержку. Благодаря этому вы можете стать держателем надежного, безопасного и прибыльного пластика.

    Основные характеристики, которые необходимо учесть, чтобы сделать взвешенный выбор:

  • размер процента, начисляемого на остаток;
  • стоимость годового обслуживания;
  • наличие или отсутствие опции CashBack;
  • бонусы и их особенности (если они предусмотрены);
  • степень популярности.

    • Найти подходящий вариант с минимальными затратами времени вам поможет функция быстрого поиска по перечисленным выше критериям. Она позволяет легко отсеять варианты, которые не соответствуют вашему запросу, и выбрать наиболее интересные предложения.

    Особое внимание стоит обратить на отзывы, оставленные клиентами банка. Из них вы узнаете о многих нюансах и подводных камнях, которые не бросаются в глаза при чтении документов.

    Как обратиться в банк?

    Заполнить заявление и отправить его на рассмотрение можно непосредственно с этой страницы сайта. Благодаря этому вы сэкономите время и сможете оформить заявку в комфортных условиях. Рядом с каждой программой в списке есть кнопка, при нажатии на которую открывается страница с онлайн-формой. Заполните ее, нажмите «Отправить», и вскоре после этого с вами свяжутся специалисты банка, чтобы сообщить о принятом решении.

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