Дебетовые карты с процентом на остаток в Хоум Кредит Банке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|до 7%
|0 - 1 188
|до 20%
|
|
213 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Онлайн-сервис Banki.ru — источник информации о том, как получить дебетовую карту Хоум Кредит Банка с процентом на остаток средств. Особенность такого пластика заключается в том, что ее держатель может распоряжаться только той суммой, что лежит на счете. Ему недоступны кредит и овердрафт. Это хороший выбор для тех, кто не заинтересован в заемных средствах, а хочет только:
Преимущества банка
На этой странице сайта вы узнаете, как стать клиентом надежной финансовой организации. Вам предлагаются:
Обратите внимание, что подать заявку можно непосредственно с сайта. Это значит, что вам не придется тратить время на поездку в банковское отделение и даже не нужно будет отходить от домашнего или офисного компьютера. Заполнить и отправить заявление можно в удобное вам время, в том числе ночью или на выходных.
Как сделать выбор?
Начните поиск подходящего предложения с того, чтобы изучить и сравнить между собой их условия. Эта информация представлена на сайте, и вы легко найдете основные характеристики:
Тем, кто привык использовать безналичный расчет при оплате покупок в торговых сетях, а также часто бронирует билеты на самолет и номера в гостиницах, заправляет автомобиль на АЗС, стоит обратить внимание на дополнительные опции и бонусные программы. Благодаря им можно возместить часть израсходованных средств.
На сайте предусмотрен простой и удобный поисковый инструмент — функция быстрого поиска. Она позволяет сэкономить немало времени, ведь с ее помощью вы можете одним нажатием кнопки изменить список так, чтобы наиболее выгодные программы оказались в верхней его части, где вы их обязательно заметите.
Источник ценной информации — отзывы, размещенные на этой странице. Их авторы — реальные клиенты банка, которым есть что сказать об опыте взаимодействия с этой финансовой организаций. Вы можете не только прочесть отзывы, но и задать вопросы тем, кто их написал.