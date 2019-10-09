Дебетовые карты с процентом на остаток в Почта Банке

Банк: Почта Банк
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Мир
до 7% 0 нет
  • супермаркеты
Мир
до 6% 0 до 3% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Польза с повышенным кэшбэком
Хоум Кредит Банк
до 10% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Opencard
Банк «ФК Открытие»
cash back до 11%
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Отзывы

Лучшие
Оценка: 5 Проверяется
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Дебетовые карты с процентом на остаток в Почта Банке в городах:

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Планируете стать держателем дебетовой карты Почта Банка с процентом на остаток средств? Информация, представленная на этой странице онлайн-сервиса Banki.ru, поможет вам выбрать наиболее выгодное предложение. Все сведения регулярно проверяются в автоматическом режиме и при необходимости оперативно корректируются или полностью обновляются, что обеспечивает их достоверность и актуальность.

Особенности продукта

Дебетовый пластик — популярный платежный инструмент. С его помощью можно:

  • оплачивать товары и услуги;
  • совершать денежные переводы;
  • снимать наличные в банках.

    • Все это — в пределах суммы, лежащей на счете. Владельцу недоступны такие функции, как кредит или овердрафт.

    В то же время на оставшиеся средства по итогам финансового периода начисляются проценты. Благодаря этому по выгодности такой пластик приближается к банковским вкладам.

    Контролировать расходы и доходы можно с помощью «Личного кабинета» на сайте. В нем отражается движение средств, и при необходимости вы можете быстро найти любой платеж.

    Важная информация на Banki.ru

    Наш онлайн-сервис поможет больше узнать о самом банке, найти его контакты, уточнить место в финансовом рейтинге. Но самое главное для потенциального клиента — это условия каждого предложения, действующего в данный момент. Внимательно изучите их и сравните между собой, чтобы найти вариант, подходящий именно вам.

    У каждой программы есть несколько основных характеристик. Это:

  • размер процента, начисляемого на остаток;
  • стоимость годового обслуживания;
  • уровень популярности.

    • Наличие либо отсутствие опции CashBack и различных бонусов также имеет значение. Благодаря им можно вернуть часть средств, израсходованных на покупки в супермаркетах, бронирование авиабилетов либо номеров в гостиницах, а также заправку автомобиля топливом на АЗС.

    Сделать поиск более простым и быстрым поможет функция сортировки по основным критериям. Она позволяет одним нажатием кнопки изменять список таким образом, чтобы в верхней его части вы могли увидеть варианты, максимально соответствующие запросу.

    Также рекомендуем прочесть отзывы, размещенные на этой странице. Они представляет собой источник ценной информации.

    Онлайн-оформление заявки

    Вам не нужно обращаться в банковское отделение, чтобы подать заявление на получение заинтересовавшего вас пластика. Все можно сделать через интернет. Оформите заявку, не отходя от компьютера, и отправьте ее на рассмотрение. О принятом решении вам сообщат по телефону и/или письмом на электронную почту.

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