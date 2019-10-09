Дебетовые карты с процентом на остаток в Почта Банке

Планируете стать держателем дебетовой карты Почта Банка с процентом на остаток средств? Информация, представленная на этой странице онлайн-сервиса Banki.ru, поможет вам выбрать наиболее выгодное предложение. Все сведения регулярно проверяются в автоматическом режиме и при необходимости оперативно корректируются или полностью обновляются, что обеспечивает их достоверность и актуальность.

Особенности продукта

Дебетовый пластик — популярный платежный инструмент. С его помощью можно:

оплачивать товары и услуги;

совершать денежные переводы;

снимать наличные в банках.

Все это — в пределах суммы, лежащей на счете. Владельцу недоступны такие функции, как кредит или овердрафт.

В то же время на оставшиеся средства по итогам финансового периода начисляются проценты. Благодаря этому по выгодности такой пластик приближается к банковским вкладам.

Контролировать расходы и доходы можно с помощью «Личного кабинета» на сайте. В нем отражается движение средств, и при необходимости вы можете быстро найти любой платеж.

Важная информация на Banki.ru

Наш онлайн-сервис поможет больше узнать о самом банке, найти его контакты, уточнить место в финансовом рейтинге. Но самое главное для потенциального клиента — это условия каждого предложения, действующего в данный момент. Внимательно изучите их и сравните между собой, чтобы найти вариант, подходящий именно вам.

У каждой программы есть несколько основных характеристик. Это:

размер процента, начисляемого на остаток;

стоимость годового обслуживания;

уровень популярности.

Наличие либо отсутствие опции CashBack и различных бонусов также имеет значение. Благодаря им можно вернуть часть средств, израсходованных на покупки в супермаркетах, бронирование авиабилетов либо номеров в гостиницах, а также заправку автомобиля топливом на АЗС.

Сделать поиск более простым и быстрым поможет функция сортировки по основным критериям. Она позволяет одним нажатием кнопки изменять список таким образом, чтобы в верхней его части вы могли увидеть варианты, максимально соответствующие запросу.

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Онлайн-оформление заявки

Вам не нужно обращаться в банковское отделение, чтобы подать заявление на получение заинтересовавшего вас пластика. Все можно сделать через интернет. Оформите заявку, не отходя от компьютера, и отправьте ее на рассмотрение. О принятом решении вам сообщат по телефону и/или письмом на электронную почту.