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Дебетовые карты с процентом на остаток в Промсвязьбанке

Банк: Промсвязьбанк
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
5% 0 - 1 788 есть
  • другое
  • супермаркеты
  • заправки
Mastercard World
Мир
до 5% 1 990 есть
  • для путешествий
1 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Дебетовые карты с процентом на остаток в Промсвязьбанке в городах:

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Онлайн-сервис Banki.ru — источник информации о том, как получить дебетовую карту Промсвязьбанка с процентом на остаток средств. Особенность такого пластика заключается в том, что ее держатель может распоряжаться только той суммой, что лежит на счете. Ему недоступны кредит и овердрафт. Это хороший выбор для тех, кто не заинтересован в заемных средствах, а хочет только:

  • оплачивать товары и услуги по безналичному расчету;
  • совершать денежные переводы;
  • снимать наличные в банкоматах.

    • Преимущества банка

    На этой странице сайта вы узнаете, как стать клиентом надежной финансовой организации. Вам предлагаются:

  • множество программ, среди которых вы обязательно найдете вариант, оптимально соответствующий вашим пожеланиям и потребностям;
  • выгодные условия;
  • эффективная клиентская поддержка.

    • Обратите внимание, что подать заявку можно непосредственно с сайта. Это значит, что вам не придется тратить время на поездку в банковское отделение и даже не нужно будет отходить от домашнего или офисного компьютера. Заполнить и отправить заявление можно в удобное вам время, в том числе ночью или на выходных.

    Как сделать выбор?

    Начните поиск подходящего предложения с того, чтобы изучить и сравнить между собой их условия. Эта информация представлена на сайте, и вы легко найдете основные характеристики:

  • размер процента, начисляемого на остаток;
  • стоимость годового обслуживания — как правило, вы не оплачиваете выпуск пластика и первые двенадцать месяцев его использования, а комиссия берется за второй и последующие годы;
  • степень популярности.

    • Тем, кто привык использовать безналичный расчет при оплате покупок в торговых сетях, а также часто бронирует билеты на самолет и номера в гостиницах, заправляет автомобиль на АЗС, стоит обратить внимание на дополнительные опции и бонусные программы. Благодаря им можно возместить часть израсходованных средств.

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