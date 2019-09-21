Дебетовые карты с процентом на остаток в Агропромкредите

Банк: Агропромкредит
Найдено 5 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
 до 6,25% 600 нет нет
Visa Gold
 до 6,25% 3 000 нет нет
1% 800 нет нет
1% 4 000 нет нет
Visa Instant Issue
 1% 200 нет нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
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Дебетовые карты с процентом на остаток в Агропромкредите в городах:

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Многие граждане России пользуются дебетовыми картами. Это удобно — не нужно носить с собой кошелек с банкнотами, не возникает проблем с отсутствующей или неточно подсчитанной сдачей, можно быстро оплачивать товары и услуги. Это безопасно — и сумма, лежащая на счете, и каждая транзакция надежно защищены. Важная особенность продуктов, представленных на этой странице сайта — начисление процентов на остаток средств. Это делает их интересной альтернативой традиционным банковским вкладам.

Как сделать выбор?

Онлайн-сервис Banki.ru собрал наиболее выгодные предложения от Агропромкредита — надежной финансовой организации, которой доверяет множество клиентов. Мы размещаем только достоверную и актуальную информацию, которая регулярно проверяется и при необходимости оперативно обновляется.

Чтобы выбрать программу, которая оптимально вам подходит, внимательно изучите условия каждого предложения. В первую очередь стоит принять в расчет следующие характеристики:

  • размер процента, начисляемого на остаток;
  • стоимость годового обслуживания;
  • степень популярности.

    • Если вы часто совершаете покупки в супермаркетах, используя безналичный расчет, бронируете билеты на самолет, заправляете автомобиль на АЗС, вам пригодятся опция CashBack и различные бонусные программы. Благодаря им вы сэкономите деньги, вернув часть израсходованных средств на счет.

    Для более быстрого и простого поиска мы предусмотрели функцию сортировки по перечисленным выше критериям. С ее помощью можно легко отсеять те варианты, которые вам менее интересны, и выделить наиболее выгодные предложения.

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    В рассказах тех, кто уже стал клиентом банка, вы найдете немало интересного. Мы размещаем только проверенные отзывы, в которых говорится об общении с сотрудниками финансовой организации, особенностях оформления документов и т. д. Предлагаем и вам поделиться мнением о том, что понравилось и что стоило бы улучшить. Эта информация обязательно пригодится пользователям портала Banki.ru.

    Если вы определились с выбором

    Подать заявление на получение пластика можно непосредственно с сайта. Рядом с каждой программой есть кнопка «Оформить заявку». Нажмите ее и заполните онлайн-форму на странице, которая при этом откроется. Отправьте заявление на рассмотрение, и вскоре вас уведомят о принятом решении по телефону и/или по электронной почте.

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