Дебетовые карты с процентом на остаток в Ситибанке

Онлайн-сервис Banki.ru — источник информации о том, как получить дебетовую карту Ситибанка с процентом на остаток средств. Особенность такого пластика заключается в том, что ее держатель может распоряжаться только той суммой, что лежит на счете. Ему недоступны кредит и овердрафт. Это хороший выбор для тех, кто не заинтересован в заемных средствах, а хочет только:

оплачивать товары и услуги по безналичному расчету;

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снимать наличные в банкоматах.

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Как сделать выбор?

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размер процента, начисляемого на остаток;

стоимость годового обслуживания — как правило, вы не оплачиваете выпуск пластика и первые двенадцать месяцев его использования, а комиссия берется за второй и последующие годы;

степень популярности.

Тем, кто привык использовать безналичный расчет при оплате покупок в торговых сетях, а также часто бронирует билеты на самолет и номера в гостиницах, заправляет автомобиль на АЗС, стоит обратить внимание на дополнительные опции и бонусные программы. Благодаря им можно возместить часть израсходованных средств.

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