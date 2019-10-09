Дебетовые карты с процентом на остаток в МТС Банке

Дебетовая карта — хороший выбор для человека, не предполагающего брать взаймы у банка. Держатель такого пластика может распоряжаться только той суммой, которая есть у него на счете, зато он знает, что ничего никому не должен. Основные финансовые задачи, которые он может решать:

оплата товаров и услуг (в том числе через интернет);

отправка и получение денежных переводов;

снятие наличных в банкоматах.

Многие используют этот платежный инструмент и для того, чтобы получать зарплату, стипендию или различные пособия. Пластик Visa или MasterCard действует не только на территории РФ, но и за границей, что чрезвычайно удобно для людей, отправляющихся в заграничные поездки.

Начисление процентов на остаток средств — еще одна интересная особенность. Она превращает пластик в способ хранения денег, сравнимый с банковским депозитом. При этом сумма, лежащая на счете, застрахована.

Полезная информация на Banki.ru

Наш онлайн-сервис собрал наиболее выгодные предложения, разработанные специалистами МТС Банка. Эта финансовая организация предлагает большой выбор программ, привлекательные условия и эффективную клиентскую поддержку. Благодаря этому вы можете стать держателем надежного, безопасного и прибыльного пластика.

Основные характеристики, которые необходимо учесть, чтобы сделать взвешенный выбор:

размер процента, начисляемого на остаток;

стоимость годового обслуживания;

наличие или отсутствие опции CashBack;

бонусы и их особенности (если они предусмотрены);

степень популярности.

Найти подходящий вариант с минимальными затратами времени вам поможет функция быстрого поиска по перечисленным выше критериям. Она позволяет легко отсеять варианты, которые не соответствуют вашему запросу, и выбрать наиболее интересные предложения.

Особое внимание стоит обратить на отзывы, оставленные клиентами банка. Из них вы узнаете о многих нюансах и подводных камнях, которые не бросаются в глаза при чтении документов.

Как обратиться в банк?

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