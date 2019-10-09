Дебетовые карты с процентом на остаток в МТС Банке

Банк: МТС Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 6% 0 - 1 188 до 9% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Оценка: 5 Проверяется
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Дебетовые карты с процентом на остаток в МТС Банке в городах:

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Дебетовая карта — хороший выбор для человека, не предполагающего брать взаймы у банка. Держатель такого пластика может распоряжаться только той суммой, которая есть у него на счете, зато он знает, что ничего никому не должен. Основные финансовые задачи, которые он может решать:

  • оплата товаров и услуг (в том числе через интернет);
  • отправка и получение денежных переводов;
  • снятие наличных в банкоматах.

    • Многие используют этот платежный инструмент и для того, чтобы получать зарплату, стипендию или различные пособия. Пластик Visa или MasterCard действует не только на территории РФ, но и за границей, что чрезвычайно удобно для людей, отправляющихся в заграничные поездки.

    Начисление процентов на остаток средств — еще одна интересная особенность. Она превращает пластик в способ хранения денег, сравнимый с банковским депозитом. При этом сумма, лежащая на счете, застрахована.

    Полезная информация на Banki.ru

    Наш онлайн-сервис собрал наиболее выгодные предложения, разработанные специалистами МТС Банка. Эта финансовая организация предлагает большой выбор программ, привлекательные условия и эффективную клиентскую поддержку. Благодаря этому вы можете стать держателем надежного, безопасного и прибыльного пластика.

    Основные характеристики, которые необходимо учесть, чтобы сделать взвешенный выбор:

  • размер процента, начисляемого на остаток;
  • стоимость годового обслуживания;
  • наличие или отсутствие опции CashBack;
  • бонусы и их особенности (если они предусмотрены);
  • степень популярности.

    • Найти подходящий вариант с минимальными затратами времени вам поможет функция быстрого поиска по перечисленным выше критериям. Она позволяет легко отсеять варианты, которые не соответствуют вашему запросу, и выбрать наиболее интересные предложения.

    Особое внимание стоит обратить на отзывы, оставленные клиентами банка. Из них вы узнаете о многих нюансах и подводных камнях, которые не бросаются в глаза при чтении документов.

    Как обратиться в банк?

    Заполнить заявление и отправить его на рассмотрение можно непосредственно с этой страницы сайта. Благодаря этому вы сэкономите время и сможете оформить заявку в комфортных условиях. Рядом с каждой программой в списке есть кнопка, при нажатии на которую открывается страница с онлайн-формой. Заполните ее, нажмите «Отправить», и вскоре после этого с вами свяжутся специалисты банка, чтобы сообщить о принятом решении.

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