Дебетовые карты с процентом на остаток в СДМ-Банке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Gold
Mastercard Gold
|до 6%
|2 400
|до 15%
|нет
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Visa Gold
Mastercard Gold
|до 6%
|0 - 3 600
|до 15%
|нет
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Visa Classic
Mastercard Standard
|до 6%
|600
|до 15%
|нет
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Visa Classic
Mastercard Standard
|до 6%
|0 - 1 080
|до 15%
|нет
|
|до 6%
|600
|до 15%
|нет
|
|до 6%
|0 - 1 080
|до 15%
|нет
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Visa Platinum
Mastercard Platinum
|до 6%
|4 500
|до 15%
|нет
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Visa Platinum
Mastercard Platinum
|до 6%
|0 - 6 000
|до 15%
|нет
|
|до 6%
|0
|нет
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
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На этой странице сайта собраны предложения СДМ-Банка, в соответствии с которыми вы можете стать держателем дебетовой карты с процентом на остаток средств. Это и популярный платежный инструмент, и хорошая альтернатива традиционным депозитам, обеспечивающая прибыль.
Пластик уверенно вытесняет привычные монеты и купюры. Он занимает мало места, его удобно брать с собой в поездки, с его помощью можно рассчитываться особенно легко и быстро, без проблем с отсутствующей или неправильно подсчитанной сдачей. Такой платежный инструмент обычно применяется, чтобы:
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Полезная информация на Banki.ru
На этой странице сайта представлены сведения, которые помогут вам сделать взвешенный выбор. В первую очередь это условия всех актуальных банковских программ — внимательно изучите их и сравните между собой. Рекомендуем принять в расчет следующие характеристики:
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Как получить пластик?
Если вы приняли окончательное решение, нажмите на кнопку «Оформить заявку» рядом с выбранной программой. Система перенаправит вас на страницу, где размещена онлайн-форма заявления. Заполните ее, проверьте, верно ли указаны все сведения, и отправьте готовый документ на рассмотрение. Все это можно сделать, не отходя от домашнего или рабочего компьютера, что поможет вам сэкономить время.
Специалисты банка оперативно рассмотрят заявку и примут решение. Об одобрении или отклонении заявления вас проинформируют по телефону и/или по электронной почте.