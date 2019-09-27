Дебетовые карты с процентом на остаток в СДМ-Банке

Banki.ru — информативный онлайн-сервис, на котором вы найдете много ценных сведений о банковских продуктах. Сайт доступен в режиме 24/7, а размещенная нем информация постоянно проверяется и при необходимости оперативно обновляется, что гарантирует ее актуальность и достоверность.

Удобно, выгодно и безопасно

На этой странице сайта собраны предложения СДМ-Банка, в соответствии с которыми вы можете стать держателем дебетовой карты с процентом на остаток средств. Это и популярный платежный инструмент, и хорошая альтернатива традиционным депозитам, обеспечивающая прибыль.

Пластик уверенно вытесняет привычные монеты и купюры. Он занимает мало места, его удобно брать с собой в поездки, с его помощью можно рассчитываться особенно легко и быстро, без проблем с отсутствующей или неправильно подсчитанной сдачей. Такой платежный инструмент обычно применяется, чтобы:

оплачивать товары и услуги;

снимать наличные в банкоматах;

совершать денежные переводы;

получать заработную плату, стипендию, различные пособия.

За сохранность суммы на счете и безопасность транзакций отвечают современные защитные решения. Также не следует забывать о том, что деньги застрахованы.

Полезная информация на Banki.ru

На этой странице сайта представлены сведения, которые помогут вам сделать взвешенный выбор. В первую очередь это условия всех актуальных банковских программ — внимательно изучите их и сравните между собой. Рекомендуем принять в расчет следующие характеристики:

размер процента, начисляемого на остаток;

стоимость годового обслуживания;

наличие либо отсутствие опции CashBack и различных бонусов;

уровень популярности.

Упростить поиск и сделать его особенно быстрым поможет функция сортировки по основным критериям. Она дает возможность изменить список таким образом, чтобы в верхнюю его часть поднялись наиболее интересные варианты. Так вы отсеете неподходящие предложения.

Как получить пластик?

Если вы приняли окончательное решение, нажмите на кнопку «Оформить заявку» рядом с выбранной программой. Система перенаправит вас на страницу, где размещена онлайн-форма заявления. Заполните ее, проверьте, верно ли указаны все сведения, и отправьте готовый документ на рассмотрение. Все это можно сделать, не отходя от домашнего или рабочего компьютера, что поможет вам сэкономить время.

Специалисты банка оперативно рассмотрят заявку и примут решение. Об одобрении или отклонении заявления вас проинформируют по телефону и/или по электронной почте.