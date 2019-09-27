Дебетовые карты с процентом на остаток в СДМ-Банке

Банк: СДМ-Банк
Найдено 9 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 6% 2 400 до 15% нет
до 6% 0 - 3 600 до 15% нет
до 6% 600 до 15% нет
до 6% 0 - 1 080 до 15% нет
Мир Классическая
до 6% 600 до 15% нет
Мир Классическая
до 6% 0 - 1 080 до 15% нет
до 6% 4 500 до 15% нет
до 6% 0 - 6 000 до 15% нет
Мир
до 6% 0 нет нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Альфа-карта
Альфа-Банк
до 7% годовых
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Самый лучший оператор на свете
Оценка: 5 Проверяется
Сегодня 27.09.2019 я обратился в тинькофф банк по онлайн звонку и посли длительных мучений с недооператорами я нарвался на это чудо этот супер оператор ответил мне очень вежливо он... Весь отзыв
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Дебетовые карты с процентом на остаток в СДМ-Банке в городах:

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Удобно, выгодно и безопасно

На этой странице сайта собраны предложения СДМ-Банка, в соответствии с которыми вы можете стать держателем дебетовой карты с процентом на остаток средств. Это и популярный платежный инструмент, и хорошая альтернатива традиционным депозитам, обеспечивающая прибыль.

Пластик уверенно вытесняет привычные монеты и купюры. Он занимает мало места, его удобно брать с собой в поездки, с его помощью можно рассчитываться особенно легко и быстро, без проблем с отсутствующей или неправильно подсчитанной сдачей. Такой платежный инструмент обычно применяется, чтобы:

  • оплачивать товары и услуги;
  • снимать наличные в банкоматах;
  • совершать денежные переводы;
  • получать заработную плату, стипендию, различные пособия.

    • За сохранность суммы на счете и безопасность транзакций отвечают современные защитные решения. Также не следует забывать о том, что деньги застрахованы.

    Полезная информация на Banki.ru

    На этой странице сайта представлены сведения, которые помогут вам сделать взвешенный выбор. В первую очередь это условия всех актуальных банковских программ — внимательно изучите их и сравните между собой. Рекомендуем принять в расчет следующие характеристики:

  • размер процента, начисляемого на остаток;
  • стоимость годового обслуживания;
  • наличие либо отсутствие опции CashBack и различных бонусов;
  • уровень популярности.

    • Упростить поиск и сделать его особенно быстрым поможет функция сортировки по основным критериям. Она дает возможность изменить список таким образом, чтобы в верхнюю его часть поднялись наиболее интересные варианты. Так вы отсеете неподходящие предложения.

    Как получить пластик?

    Если вы приняли окончательное решение, нажмите на кнопку «Оформить заявку» рядом с выбранной программой. Система перенаправит вас на страницу, где размещена онлайн-форма заявления. Заполните ее, проверьте, верно ли указаны все сведения, и отправьте готовый документ на рассмотрение. Все это можно сделать, не отходя от домашнего или рабочего компьютера, что поможет вам сэкономить время.

    Специалисты банка оперативно рассмотрят заявку и примут решение. Об одобрении или отклонении заявления вас проинформируют по телефону и/или по электронной почте.

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