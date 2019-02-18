Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования выпускается карта Visa Platinum без взимания тарифа за выпуск карты (в комплекте с картой Priority Pass) с начислением процентов на остаток Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: максимальная сумма

срок внесения пополнения общая сумма всех пополнений - не более суммы первоначального взноса; в течение первых 2/3 срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования 2% годовых в рублях, 0,01% годовых в долларах/евро Автопролонгация возможна Дата актуализации 14.02.2019 16:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.