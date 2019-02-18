Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения либо по достижении возраста 54 лет для женщин и 59 лет для мужчин. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования по ставке 2% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 14.02.2019 16:28

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.