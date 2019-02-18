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Гарантия

Челиндбанк,

Челиндбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
7,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день 91 день 366 дней 555 дней 777 дней 1111 дней
от 1 ₽ 5,4 6,1 7,1 6,6 6,6 6,5

минимальная сумма вклада не ограничена

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения либо по достижении возраста 54 лет для женщин и 59 лет для мужчин.
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

по ставке 2% годовых

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 16:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Гарантия» в 27 городах России
8 813
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
ОГРН
1027400000110
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 13
Банкоматы 67
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Телефоны
(351) 239-83-80 — контакт-центр

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