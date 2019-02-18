Гарантия
Челиндбанк,
Челиндбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
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0 ₽
Ставка
7,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|91 день
|366 дней
|555 дней
|777 дней
|1111 дней
|от 1 ₽
|5,4
|6,1
|7,1
|6,6
|6,6
|6,5
минимальная сумма вклада не ограничена
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения либо по достижении возраста 54 лет для женщин и 59 лет для мужчин.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
по ставке 2% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 16:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Гарантия» в 27 городах России
8 813
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк»
- Адрес
- 454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
- ОГРН
- 1027400000110
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 239-83-80 — контакт-центр
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-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
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