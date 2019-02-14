Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения;

вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,5%) Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях с возможностью истребования вклада без потери причисленных процентов через 6 месяцев Автопролонгация невозможна Дата актуализации 07.02.2019 11:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.