Пенсионный!!
Газэнергобанк,
Газэнергобанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
3,52%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1080 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
104 ₽
Ставка
3,52%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1080 дней
|от 1 000 ₽
|3,52
всего три периода начисления процентов:
- 1-365 дней - 5% годовых;
- 366-730 дней - 3,5% годовых;
- 731-1 080 дней - 2% годовых;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
на счет, указанный клиентом
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или достижения клиентом возраста 54 лет;
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 5%)
- Пополнение
-
возможно
- в течение всего срока действия договора производится в сумме, не превышающей размер, установленный тарифным справочником банка, за один календарный месяц;
- в том числе пенсионные и иные выплаты социального характера
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты пересчету не подлежат
- Автопролонгация
- возможна не более 5 раз
- Дата актуализации
- 14.02.2019 15:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный!!» в 45 городах России
3 150
Справочная информация
АО «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»
- Адрес
- 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
- ОГРН
- 1024000000210
- Сайт
- www.gebank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Калуга
- Телефоны
-
8 800 700-3000 — единая справочная служба(4842) 55-77-55
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
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