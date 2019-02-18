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Пенсионный!!

Газэнергобанк,

Газэнергобанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
3,52%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1080 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
104
Ставка
3,52%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1080 дней
от 1 000 ₽ 3,52

всего три периода начисления процентов:

  • 1-365 дней - 5% годовых;
  • 366-730 дней - 3,5% годовых;
  • 731-1 080 дней - 2% годовых;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
на счет, указанный клиентом
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или достижения клиентом возраста 54 лет;
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 5%)
Пополнение
возможно
  • в течение всего срока действия договора производится в сумме, не превышающей размер, установленный тарифным справочником банка, за один календарный месяц;
  • в том числе пенсионные и иные выплаты социального характера
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее капитализированные проценты пересчету не подлежат

Автопролонгация
возможна не более 5 раз
Дата актуализации
14.02.2019 15:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный!!» в 45 городах России
3 150
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Справочная информация
АО «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»
Адрес
248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
ОГРН
1024000000210
Сайт
www.gebank.ru
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Банкоматы 22
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Телефоны
8 800 700-3000 — единая справочная служба
(4842) 55-77-55

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