Специальное предложение для посетителей портала Банки.ру. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.

Параметры вклада Срок действия с 23.11.2017 по 28.02.2019 Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Особые условия специальное предложение для посетителей портала Банки.ру;

для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру;

оформление вклада в долларах США недоступно в следующих отделениях: Кемерово, Красноярск, Волгоград, Саратов, Липецк, Сургут, Нижнекамск, Тула, Сергиев Посад, Пермь, Омск;

уникальный вклад, не имеющий аналогов среди других депозитов банка Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 13.02.2019 16:04 Открыть вклад 4 601 заявка за 30 дней Дата актуализации: 13.02.2019 13:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.