Накопительный
Кредит Европа Банк,
Кредит Европа Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,30%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
160 251 ₽
Ставка
5,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|368 дней
|550 дней
|730 дней
|от 3 000 ₽
|4
|5,1
|3,35
|3,7
|от 3 000 000 ₽
|4,5
|5,3
|4,35
|4,7
|181 день
|368 дней
|550 дней
|730 дней
|от 100 $
|2
|2,3
|2,5
|2,7
|от 50 000 $
|2
|2,4
|2,6
|2,8
|181 день
|368 дней
|550 дней
|730 дней
|от 100 €
|0,5
|0,75
|0,75
|0,75
|от 50 000 €
|0,5
|0,75
|0,75
|0,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- 2 000 рублей, 100 долларов/евро;
- с использованием интернет-банка - 500 рублей, 20 долларов/евро
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
- количество операций частичного снятия
- до 20% от суммы вклада;
- один раз в течение срока вклада
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 13.02.2019 16:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 31 городе России
49 522
Справочная информация
АО «Кредит Европа Банк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
- Сайт
- www.crediteurope.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-77-57 — единая справочная служба(495) 775-77-57
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Оптимальный на 3 года
|8,3
|100 000 ₽
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|Оптимальный на 1,5 года
|8,1
|100 000 ₽
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|Оптимальный на 2 года
|8,1
|100 000 ₽
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|Срочный
|8,1
|3 000 000 ₽
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|Оптимальный на 1 год
|7,4
|100 000 ₽
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|Рантье
|7,2
|3 000 000 ₽
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|Растущий Доход
|6,02
|30 000 ₽
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