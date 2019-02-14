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Накопительный

Кредит Европа Банк,

Кредит Европа Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,30%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
160 251
Ставка
5,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 368 дней 550 дней 730 дней
от 3 000 ₽ 4 5,1 3,35 3,7
от 3 000 000 ₽ 4,5 5,3 4,35 4,7
181 день 368 дней 550 дней 730 дней
от 100 $ 2 2,3 2,5 2,7
от 50 000 $ 2 2,4 2,6 2,8
181 день 368 дней 550 дней 730 дней
от 100 € 0,5 0,75 0,75 0,75
от 50 000 € 0,5 0,75 0,75 0,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • 2 000 рублей, 100 долларов/евро;
  • с использованием интернет-банка - 500 рублей, 20 долларов/евро
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • количество операций частичного снятия
  • до 20% от суммы вклада;
  • один раз в течение срока вклада
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
13.02.2019 16:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 31 городе России
49 522
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Справочная информация
АО «Кредит Европа Банк»
Адрес
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
Сайт
www.crediteurope.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 24
Банкоматы 82
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Телефоны
8 800 700-77-57 — единая справочная служба
(495) 775-77-57

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Оптимальный на 3 года 8,3 100 000 ₽ Посмотреть
Оптимальный на 1,5 года 8,1 100 000 ₽ Посмотреть
Оптимальный на 2 года 8,1 100 000 ₽ Посмотреть
Срочный 8,1 3 000 000 ₽ Посмотреть
Оптимальный на 1 год 7,4 100 000 ₽ Посмотреть
Рантье 7,2 3 000 000 ₽ Посмотреть
Растущий Доход 6,02 30 000 ₽ Посмотреть
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