Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 2 000 рублей, 100 долларов/евро;

с использованием интернет-банка - 500 рублей, 20 долларов/евро Частичное снятие возможно, но есть ограничения: количество операций частичного снятия до 20% от суммы вклада;

один раз в течение срока вклада Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при увеличении суммы Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 13.02.2019 16:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.