Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 90 дней - 0,01%, от 91 до 180 дней - 1%, от 181 до 365 дней - 3%, от 366 до 545 дней - 5% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 20.03.2019 12:51

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.