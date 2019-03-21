Пополняемый
Венец,
Венец вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
76 ₽
Ставка
7,5%
Измените параметры расчета
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 370 дней
|от 371 до 450 дней
|от 451 до 545 дней
|от 1 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6,5
|6,7
|7,5
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 90 дней - 0,01%, от 91 до 180 дней - 1%, от 181 до 365 дней - 3%, от 366 до 545 дней - 5% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 20.03.2019 12:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пополняемый» в 7 городах России
32
Справочная информация
АО «Банк «Венец»
- Адрес
- 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
- ОГРН
- 1027300000166
- Сайт
- www.venets-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ульяновск
- Телефоны
-
(8422) 32-62-84
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