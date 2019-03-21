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Пополняемый

Венец,

Венец вклад

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Доход
Мой доход
76
Ставка
7,5%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 91 до 180 дней от 181 до 370 дней от 371 до 450 дней от 451 до 545 дней
от 1 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6,5 6,7 7,5 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 90 дней - 0,01%, от 91 до 180 дней - 1%, от 181 до 365 дней - 3%, от 366 до 545 дней - 5% годовых

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
20.03.2019 12:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пополняемый» в 7 городах России
32
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Справочная информация
АО «Банк «Венец»
Адрес
432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
ОГРН
1027300000166
Сайт
www.venets-bank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ульяновск
Отделения 5
Банкоматы 32
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Телефоны
(8422) 32-62-84

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