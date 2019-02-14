Пенсионный
Венец,
Венец вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 500 ₽
Срок
от 365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
65 ₽
Ставка
6,9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 1 года до 450 дней
|от 451 до 650 дней
|от 651 до 1090 дней
|от 500 ₽ до 10 000 000 ₽
|6,3
|6,7
|6,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты
либо наличными через кассу банка
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или удостоверения ветерана
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
через кассу банка - 1 000 рублей, безналичным путем - без ограничений
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее начисленные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 16:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 7 городах России
6 466
Справочная информация
АО «Банк «Венец»
- Адрес
- 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
- ОГРН
- 1027300000166
- Сайт
- www.venets-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ульяновск
- Телефоны
-
(8422) 32-62-84
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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