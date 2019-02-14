Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты либо наличными через кассу банка Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или удостоверения ветерана Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма через кассу банка - 1 000 рублей, безналичным путем - без ограничений Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях ранее начисленные проценты сохраняются Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 16:44

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.