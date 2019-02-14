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Классический (в конце срока)

Пермь,

Пермь вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
137 123
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 91 до 180 дней
от 1 ₽ 5
от 1 500 000 ₽ 5,2
от 3 000 000 ₽ 5,4
от 10 000 000 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
18.01.2019 15:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический (в конце срока)» в 1 городе России
6 697
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Справочная информация
АО «Банк «Пермь»
Адрес
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 10
ОГРН
1025900000510
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Телефоны
(342) 291-03-10

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