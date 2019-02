Справка Banki.ru

Банк был учрежден в Перми на базе Ленинского отделения Госбанка СССР, существовавшего с 1977 года (с 1988 года — Ленинское отделение Промстройбанка СССР) по решению собрания учредителей-пайщиков в ноябре 1990 года как Центральный коммерческий банк «Пермь». Основными учредителями кредитной организации выступил ряд пермских организаций и предприятий: областное производственное нефтегазодобывающее управление «Пермоблнефть», управление строительства «Пермстройпуть», специализированное монтажно-наладочное управление «Уралспецавтоматика», Урало-Сибирский трест «Уралоргтранстехстрой», пермское производственное объединение «Промжелдортранс», производственное проектно-ремонтное строительное объединение «Пермавтодор». В декабре 1993 года организационно-правовая форма банка была изменена на акционерное общество открытого типа (АООТ АКБ), а в декабре 1995 года банк преобразован в открытое акционерное общество (ОАО). С июля 2016 года банк осуществляет свою деятельность как АО «Банк «Пермь». С января 2005 года является участником системы страхования вкладов физических лиц.

В августе 2016 года Банк России привлек к административной ответственности по части 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях руководителя кредитного учреждения. Топ-менеджеру было вынесено предупреждение.

На текущий момент основными бенефициарами банка выступают его топ-менеджеры: председатель правления, член совета директоров Людмила Саранская (19,95%), ее первый заместитель, член совета директоров Олег Вайсман (19,50%), члены правления Сергей Брюханов (14,09%) и Роман Хрущев (14,09%), член правления и главный бухгалтер Александр Утятников (14,09%), член совета директоров Игорь Соломатин (14,09%), Михаил Сапунков (1,97%), Валентина Колесникова (1,00%), а также миноритарии (1,20%). Стоит отметить, что почти все топ-менеджеры банка работают в нем с 1990-х годов.

Кредитная организация представлена единственным офисом, расположенным в Перми. Собственная сеть банкоматов и терминалов не развита и ограничивается одним пунктом выдачи наличных в офисе банка. Списочная численность сотрудников банка на январь 2017 года составляла 119 человек.

Юридическим лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, операции с векселями (собственными, сторонних эмитентов), кредитование (в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства), депозитные ячейки, валютные операции, размещение средств, обслуживание по системе «Банк-Клиент», смс-информирование. В числе клиентов были замечены такие компании, как ООО «Рапана», ЗАО «Пента-С», ОАО «Пермский завод силикатных панелей», ООО «Вихр», ООО «Интермед». На обслуживании в банке около 4 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Физическим лицам доступны банковские карты (Visa), денежные переводы (без открытия счета, по системе Blizko), вклады, депозитные ячейки, операции с векселями (собственными, сторонних эмитентов), кредиты (преимущественно потребительские, хотя в портфеле также присутствуют ипотечные и автокредиты), осуществление коммунальных, налоговых и прочих платежей. Банк обслуживает свыше 5 тыс. физических лиц.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 1,4% (или 35,1 млн рублей), составив 2,5 млрд рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей высоколиквидных активов и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 38,4% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 34,2% до 34,6%, при этом их номинальный объем сократился на 4 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 39,6% до 38,4%, при этом их номинальный объем сократился на 43,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 547,7 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 0,1% (или 494 тыс. рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 21,9% и 78,1% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 37,18% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 45,4% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 83,4% и 16,6% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 34,1% до 38%, при этом их номинальный объем увеличился на 85,4 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 46,7% до 45,4%, при этом их номинальный объем сократился на 50,2 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 13,1% до 10,5%, при этом их номинальный объем сократился на 69,8 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 5,4% до 5,5%, при этом их номинальный объем сократился на 446 тыс. рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 951,3 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 85,4 млн рублей (или 9,9%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 84,5%. В отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля, согласно отчетности по РСБУ на 1 октября 2017 года, преобладали следующие отрасли экономики: оптовая и розничная торговля (33,3%), операции с недвижимым имуществом (29,4%) и обрабатывающие производства (11,8%). В корпоративном кредитном портфеле весь объем выданных ссуд предоставлен компаниям, осуществляющим свою деятельность в Пермском крае, что представляет собой существенную географическую концентрацию в одном регионе. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 66,8%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 3,6% до 3,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 10,1%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,6 млрд рублей (163% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 1,1 млрд рублей, из которых 1,1 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 349,2 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 16,9 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 1,7 млн рублей.

Совет директоров: Игорь Ожгибесов (председатель), Людмила Саранская, Олег Вайсман, Сергей Калмаков, Игорь Соломатин, Игорь Корепанов, Михаил Черепанов, Татьяна Габова.

Правление: Людмила Саранская (председатель), Сергей Брюханов, Олег Вайсман, Роман Хрущев, Александр Утятников.

