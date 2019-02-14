Валютный
Муниципальный Камчатпрофитбанк,
Муниципальный Камчатпрофитбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 2,30%
Сумма
от 500 $
Срок
от 30 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
11 $
Ставка
2,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|1 мес.
|2 мес.
|3 мес.
|4 мес.
|5 мес.
|6 мес.
|9 мес.
|12 мес.
|15 мес.
|18 мес.
|24 мес.
|от 500 $
|1,2
|1,2
|1,5
|1,5
|1,5
|2
|2,05
|2,3
|2,3
|2,3
|2,3
|1 мес.
|2 мес.
|3 мес.
|4 мес.
|5 мес.
|6 мес.
|9 мес.
|12 мес.
|15 мес.
|18 мес.
|24 мес.
|от 500 €
|—
|—
|0,15
|—
|—
|0,35
|—
|0,45
|—
|—
|—
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 13:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный» в 7 городах России
4 087
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк»
- Адрес
- 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская, д. 5/1
- ОГРН
- 1024100000165
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Петропавловск-Камчатский
- Телефоны
-
(4152) 46-92-09
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