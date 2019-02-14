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Муниципальный Камчатпрофитбанк,

Муниципальный Камчатпрофитбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 2,30%
Сумма
от 500 $
Срок
от 30 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
11 $
Ставка
2,3%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 15 мес. 18 мес. 24 мес.
от 500 $ 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 2 2,05 2,3 2,3 2,3 2,3
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 15 мес. 18 мес. 24 мес.
от 500 € 0,15 0,35 0,45
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
13.02.2019 13:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный» в 7 городах России
4 087
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк»
Адрес
683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская, д. 5/1
ОГРН
1024100000165
Отделения и банкоматы
в вашем городе Петропавловск-Камчатский
Отделения 6
Банкоматы 21
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Телефоны
(4152) 46-92-09

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