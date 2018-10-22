АО «НКБ «Славянбанк» — небольшой по основным показателям деятельности моноофисный региональный банк, зарегистрированный в Великом Новгороде. Специализируется на кредитовании и обслуживании счетов корпоративных клиентов. В системе страхования вкладов не участвует, тем не менее часть клиентских средств представлена розничными депозитами. Крупным источником ресурсов служит собственный капитал. Кредитная организация контролируется председателем совета директоров, банкиром со стажем Виктором Титовым.
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Банк был зарегистрирован в 1990 году в форме товарищества с ограниченной ответственностью. В 1998 году преобразован из ООО «КБ «Славянбанк» в ЗАО «Новгородский коммерческий банк «Славянбанк». В марте 2018 года организационно-правовая форма была изменена на АО. Финансовый институт не участвует в системе страхования вкладов физических лиц.
К началу 2000 года основным акционером кредитной организации стал Виктор Титов ─ председатель правления, действовавший с момента основания банка, который напрямую и опосредованно через подконтрольные новгородские ООО «Славянка» и ТОО «Фирма» в совокупности владел 48,16% акций. По 9,17% в уставном капитале банка принадлежало на тот момент заместителю правления Татьяне Крюк и московскому банку «Алколь».
В настоящее время Виктор Титов, занимающий на сегодняшний день пост председателя совета директоров банка, напрямую контролирует 87,91% акций фининститута. Доля Татьяны Крюк составляет 9,47% (через доверительного управляющего Владимира Крючкова). Еще 2,62% акций принадлежит акционерам-миноритариям.
Необходимо отметить, что еще до руководства Славянбанком Виктор Титов имел богатый опыт работы в банковской системе: возглавлял городское управление Стройбанка СССР в Новосибирске, руководил областной конторой новгородского Стройбанка СССР, занимал должность советника Национального банка Кубы.
Славянбанк осуществляет свою деятельностью через единственный офис, расположенный в Великом Новгороде. Фактическая численность персонала фининститута на 1 января 2018 года составляла 68 человек (годом ранее — 72 человека).
Так как банк не является участником ССВ, набор услуг, предоставляемых частным лицам, ограничивается переводами денежных средств в рублях и иностранной валюте, оплатой коммунальных платежей). Розничный кредитный портфель банка на балансе представлен в основном потребительскими ссудами, однако на своем сайте фининститут не указывает кредитования в числе услуг для физлиц. Юридическим лицам и предпринимателям банк предлагает различные программы кредитования, размещение средств на депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, услуги по валютному контролю.
В кредитном портфеле на 1 июля 2018 года преобладали кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства, формировавшие более 98% в портфеле юрлиц и свыше 47% от общего объема ссуд. Кредиты выданы преимущественно предприятиям, занимающимся строительством (42,2%), операциями с недвижимостью (28,1%) и торговлей (24,4%).
В числе клиентов банка ЗАО «Гостиница «Садко», ОАО «Новгородский завод стекловолокна», ОАО «Опытный механический завод «Новгородский», ООО «Специализированная транспортная компания», ООО «Стройтранс», ООО «Энергетическая ресурсная компания» и др.
Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 21,6% (или 163,3 млн рублей), составив 592,5 млн рублей на 01.07.2018.
Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.
Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 35,2% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:
• на отчетную дату доля привлеченных средств физических лиц минимальна (менее 1%);
• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 44,5% до 35,2%, при этом их номинальный объем сократился на 128 млн рублей;
• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;
• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.
Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 331,8 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 1,4% (или 4,7 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 56% и 44% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 52,59% (при минимуме в 8%).
Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 41,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 67,1% и 32,9% соответственно.
За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:
• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 33,6% до 41,8%, при этом их номинальный объем сократился на 6 млн рублей;
• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;
• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 32,4% до 25,3%, при этом их номинальный объем сократился на 95 млн рублей;
• доля высоколиквидных активов сократилась c 16,7% до 11,2%, при этом их номинальный объем сократился на 59,8 млн рублей;
• доля основных средств увеличилась c 16,8% до 21,3%, при этом их номинальный объем сократился на 929 тыс. рублей;
• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).
На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 247,8 млн рублей. С начала года его объем сократился на 6 млн рублей (или 2,4%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 74,5%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 91,3%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 2,8% до 0,8%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 8,2%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 397 млн рублей (160,2% от величины кредитного портфеля).
На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 150 млн рублей и полностью представлен средствами, размещенными на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение не работает.
Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 8,7 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 6,1 млн рублей.
Совет директоров: Виктор Титов (председатель), Ярослав Краснов, Сергей Попов, Виктория Непомнящих, Яна Агеева.
Правление: Ярослав Краснов (председатель), Валентина Иванова (главный бухгалтер), Валерий Вощев, Елена Курносова.
Информационно-аналитический отдел Банки.ру
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E-mail: balance@banki.ru
- Руководитель
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Краснов Ярослав Петрович
по информации на 30.07.2018
- Адрес
- 173004, г. Великий Новгород, ул. Черемнова-Конюхова, д. 12
- ОГРН
- 1025300000175
- Отделения и банкоматы
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в городе Великий Новгород и других городах России
- Телефоны
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(8162) 66-52-47
- Активы нетто
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671 649 тыс. рублей
- Чистая прибыль
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17 977 тыс. рублей
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Источник: Banki.ru