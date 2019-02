Справка Banki.ru

Банк был зарегистрирован в 1990 году в форме товарищества с ограниченной ответственностью. В 1998 году преобразован из ООО «КБ «Славянбанк» в ЗАО «Новгородский коммерческий банк «Славянбанк». В марте 2018 года организационно-правовая форма была изменена на АО. Финансовый институт не участвует в системе страхования вкладов физических лиц.

К началу 2000 года основным акционером кредитной организации стал Виктор Титов ─ председатель правления, действовавший с момента основания банка, который напрямую и опосредованно через подконтрольные новгородские ООО «Славянка» и ТОО «Фирма» в совокупности владел 48,16% акций. По 9,17% в уставном капитале банка принадлежало на тот момент заместителю правления Татьяне Крюк и московскому банку «Алколь».

В настоящее время Виктор Титов, занимающий на сегодняшний день пост председателя совета директоров банка, напрямую контролирует 87,91% акций фининститута. Доля Татьяны Крюк составляет 9,47% (через доверительного управляющего Владимира Крючкова). Еще 2,62% акций принадлежит акционерам-миноритариям.

Необходимо отметить, что еще до руководства Славянбанком Виктор Титов имел богатый опыт работы в банковской системе: возглавлял городское управление Стройбанка СССР в Новосибирске, руководил областной конторой новгородского Стройбанка СССР, занимал должность советника Национального банка Кубы.

Славянбанк осуществляет свою деятельностью через единственный офис, расположенный в Великом Новгороде. Фактическая численность персонала фининститута на 1 января 2018 года составляла 68 человек (годом ранее — 72 человека).

Так как банк не является участником ССВ, набор услуг, предоставляемых частным лицам, ограничивается переводами денежных средств в рублях и иностранной валюте, оплатой коммунальных платежей). Розничный кредитный портфель банка на балансе представлен в основном потребительскими ссудами, однако на своем сайте фининститут не указывает кредитования в числе услуг для физлиц. Юридическим лицам и предпринимателям банк предлагает различные программы кредитования, размещение средств на депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, услуги по валютному контролю.

В кредитном портфеле на 1 июля 2018 года преобладали кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства, формировавшие более 98% в портфеле юрлиц и свыше 47% от общего объема ссуд. Кредиты выданы преимущественно предприятиям, занимающимся строительством (42,2%), операциями с недвижимостью (28,1%) и торговлей (24,4%).

В числе клиентов банка ЗАО «Гостиница «Садко», ОАО «Новгородский завод стекловолокна», ОАО «Опытный механический завод «Новгородский», ООО «Специализированная транспортная компания», ООО «Стройтранс», ООО «Энергетическая ресурсная компания» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 21,6% (или 163,3 млн рублей), составив 592,5 млн рублей на 01.07.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 35,2% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• на отчетную дату доля привлеченных средств физических лиц минимальна (менее 1%);

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 44,5% до 35,2%, при этом их номинальный объем сократился на 128 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 331,8 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 1,4% (или 4,7 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 56% и 44% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 52,59% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 41,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 67,1% и 32,9% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 33,6% до 41,8%, при этом их номинальный объем сократился на 6 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 32,4% до 25,3%, при этом их номинальный объем сократился на 95 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 16,7% до 11,2%, при этом их номинальный объем сократился на 59,8 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 16,8% до 21,3%, при этом их номинальный объем сократился на 929 тыс. рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 247,8 млн рублей. С начала года его объем сократился на 6 млн рублей (или 2,4%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 74,5%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 91,3%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 2,8% до 0,8%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 8,2%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 397 млн рублей (160,2% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 150 млн рублей и полностью представлен средствами, размещенными на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение не работает.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 8,7 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 6,1 млн рублей.

Совет директоров: Виктор Титов (председатель), Ярослав Краснов, Сергей Попов, Виктория Непомнящих, Яна Агеева.

Правление: Ярослав Краснов (председатель), Валентина Иванова (главный бухгалтер), Валерий Вощев, Елена Курносова.

