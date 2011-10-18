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МикроКлад, микрозаём

Онлайн

Основные характеристики
  • ставка от 1% в день
  • сумма от 1 000 до 30 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта
онлайн-заявка
26 заявок за 30 дней
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 1 000 до 30 000 рублей
Ставка
  • от 1 до 2,3% в день
Срок
  • от 7 до 30 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 20.12.2018 23:50

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • пенсионеры
  • индивидуальные предприниматели
  • студенты
  • прочие
Возраст заемщика
от 18 до 70 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день

срок рассмотрения заявки 5 минут
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Способ оплаты
  • онлайн платеж картой
  • салоны связи
  • платежные терминалы

погашение займов через терминалы Qiwi, Элекснет, Лидер и в салонах связи Евросеть, Связной
онлайн-заявка

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Онлайн

По виду

Без отказа

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