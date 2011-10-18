Франк, микрозаём

Под залог ПТС

Основные характеристики
  • ставка от 0,07% в день
  • сумма от 100 000 до 500 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • форма выдачи: пластиковая карта

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 100 000 до 500 000 рублей
Ставка
  • от 0,07 до 0,24% в день
Срок
  • от 365 до 1095 дней
Обеспечение
  • залог транспортного средства
Дата актуализации 11.12.2019 11:30

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
  • повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании)
Возраст заемщика
от 21 до 69 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • постоянная в регионе присутствия МФО
  • постоянная в регионе предоставления займа
Документы
  • паспорт
  • ПТС (паспорт транспортного ср-ва)
  • свидетельство о регистрации транспортного ср-ва

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • пластиковая карта
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Способ оплаты
  • кассы банка
  • банкоматы
  • электронные платежные системы

Микрозайм Под залог ПТС

Процентная ставка: 0,07 - 0,24% в день, срок – от 365 до 1095 дней.
При сумме займа 100 000 рублей сроком на 365 дней по ставке 0,24% в день размер платежа составит 187 600 рублей, из которого переплата - 87 600 рублей.

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