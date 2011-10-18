Микрозайм Под залог ПТС

Процентная ставка: 0,07 - 0,24% в день, срок – от 365 до 1095 дней.

При сумме займа 100 000 рублей сроком на 365 дней по ставке 0,24% в день размер платежа составит 187 600 рублей, из которого переплата - 87 600 рублей.