Большую популярность заемных продуктов специалисты объясняют простотой их получения. Одна из самых удобных в оформлении услуг — кредитная карта по паспорту в Банке Финсервис. Подать заявку на ее предоставление вправе любой гражданин РФ, достигший совершеннолетнего возраста. От вас не требуется никаких документов — организация только проверит историю, и если с ней все в порядке (в прошлом не было просрочек платежей), то с большой долей вероятности с вами свяжется сотрудник организации и сообщит день и время готовности «пластика».

Процедуру оформления не обязательно проходить в офисе — вы можете заполнить анкету на официальном сайте. Такой способ имеет три важных преимущества:

отсутствие очередей;

нет нужды покидать дом или работу;

быстрое рассмотрение.

Как правило, решения по онлайн-заявкам принимаются в день подачи, поскольку сотрудники не тратят время на обработку запроса — он уже находится в их базе.

Советы по выбору

Прежде чем принимать окончательное решение, вы должны внимательно изучить все предложения. Подойдите к этому делу со всей ответственностью. Рассмотрите такие аспекты, как размер ставки, стоимость открытия и обслуживания, а также различные комиссионные сборы. Главный параметр — процент, поскольку именно от него зависит, сколько в итоге вы обязаны вернуть банку. Но и другие нюансы тоже важны, поскольку они входят в окончательную цену.

Еще одна важная функция — грейс-период. Как правило, сегодня почти все организации предоставляют его своим клиентам. Он предусмотрен для бесплатного погашения задолженности. Если вы возвращаете всю сумму до наступления установленной в договоре даты, то проценты не взимаются. Таким образом, вы имеете отличную возможность выгодно выплатить долг.

Следующий аспект, который требует рассмотрения — дополнительные опции. Cash back, скидки на покупки у фирм-партнеров и бонусные программы принесут ощутимую пользу при грамотном использовании. А интернет-банкинг сделает обыкновенные финансовые операции намного удобнее. Вам лишь нужно скачать мобильное приложение и с его помощью можно оплачивать услуги, штрафы.

Таким образом, «пластик» с получением по паспорту — оптимальный способ для быстрого устранения денежных проблем. Главное — не допускать просрочек, иначе они негативно отразятся в вашей истории и повлекут за собой штрафные санкции, в том числе пени за каждый день опоздания.

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