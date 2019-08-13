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Кредитные карты по паспорту в Банке Финсервис

Банк: Банк Финсервис

Здесь вы можете оформить кредитную карту только по паспорту, без справок, подавайте заявку онлайн на Банки.ру.
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
9% см. условия до 50 0 нет
9% см. условия до 50 0 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты по паспорту в Банке Финсервис в городах:

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Большую популярность заемных продуктов специалисты объясняют простотой их получения. Одна из самых удобных в оформлении услуг — кредитная карта по паспорту в Банке Финсервис. Подать заявку на ее предоставление вправе любой гражданин РФ, достигший совершеннолетнего возраста. От вас не требуется никаких документов — организация только проверит историю, и если с ней все в порядке (в прошлом не было просрочек платежей), то с большой долей вероятности с вами свяжется сотрудник организации и сообщит день и время готовности «пластика».

Процедуру оформления не обязательно проходить в офисе — вы можете заполнить анкету на официальном сайте. Такой способ имеет три важных преимущества:

  • отсутствие очередей;
  • нет нужды покидать дом или работу;
  • быстрое рассмотрение.

    • Как правило, решения по онлайн-заявкам принимаются в день подачи, поскольку сотрудники не тратят время на обработку запроса — он уже находится в их базе.

    Советы по выбору

    Прежде чем принимать окончательное решение, вы должны внимательно изучить все предложения. Подойдите к этому делу со всей ответственностью. Рассмотрите такие аспекты, как размер ставки, стоимость открытия и обслуживания, а также различные комиссионные сборы. Главный параметр — процент, поскольку именно от него зависит, сколько в итоге вы обязаны вернуть банку. Но и другие нюансы тоже важны, поскольку они входят в окончательную цену.

    Еще одна важная функция — грейс-период. Как правило, сегодня почти все организации предоставляют его своим клиентам. Он предусмотрен для бесплатного погашения задолженности. Если вы возвращаете всю сумму до наступления установленной в договоре даты, то проценты не взимаются. Таким образом, вы имеете отличную возможность выгодно выплатить долг.

    Следующий аспект, который требует рассмотрения — дополнительные опции. Cash back, скидки на покупки у фирм-партнеров и бонусные программы принесут ощутимую пользу при грамотном использовании. А интернет-банкинг сделает обыкновенные финансовые операции намного удобнее. Вам лишь нужно скачать мобильное приложение и с его помощью можно оплачивать услуги, штрафы.

    Таким образом, «пластик» с получением по паспорту — оптимальный способ для быстрого устранения денежных проблем. Главное — не допускать просрочек, иначе они негативно отразятся в вашей истории и повлекут за собой штрафные санкции, в том числе пени за каждый день опоздания.

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