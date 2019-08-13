Кредитные карты для путешествий в Россельхозбанке

Оценка: Проверяется
|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|от 22,9%
|до 1 000 000
|до 55
|0 - 1 800
|нет
|
Visa Gold
|от 22,9%
|до 1 000 000
|до 55
|0 - 4 800
|нет
|
Visa Classic
Mastercard Standard
|от 22,9%
|до 1 000 000
|до 55
|300
|нет
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.