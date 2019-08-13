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Заявка на кредитную карту онлайн в Альфа-Банке

Банк: Альфа-Банк
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
 от 11,99% до 500 000 до 100 590 - 1 490 нет
6 635 заявок
Mastercard World
 от 25,99% до 300 000 до 60 3 990 до 10%
103 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Оформляйте кредитные карты онлайн в Альфа-Банке без проблем и очередей. Это быстрый и простой способ получить денежную помощь. Чтобы оформить займ, достаточно отправить заявку через интернет и подождать ответа кредитора, который поступит в течение 1-2 дней. С помощью сервиса Banki.ru вы подберете для себя подходящий вариант. На сайте представлены выгодные предложения.

Преимущества онлайн-кредитования
Перед оформлением нужно убедиться, что вы соответствуете требованиями финансового учреждения. Займы выдаются совершеннолетним гражданам при наличии регулярного и достаточного дохода, паспорта РФ и прописки.
У подобных предложений множество положительных сторон:
•Удобство. Пользоваться этим финансовым продуктом просто: оплачивайте покупки в магазинах, по интернету, совершайте коммунальные платежи, снимайте наличные.
•Быстрота оформления. Заполнить анкету можно в течение 5 минут. Достаточно указать паспортные данные, доход и номер телефона.
•Множество выгодных предложений. Заемщик самостоятельно выбирает кредитку с наиболее подходящими для себя условиями.
•Длительный период пользования. Пользоваться кредиткой можно до окончания срока действия. Затем карта перевыпускается на тех же условиях.
•Различные бонусы. Различные карточки имеют свои возможности: позволяют копить мили, получать кешбэки, рассрочки в некоторых магазинах, скидки.
Стоит уточнять, в каких случаях начисляются бонусы или взимаются комиссии. Чаще выгоднее расплачиваться безналом.
Как отправить заявку?
Процедура оформления очень проста:
•Просмотрите варианты;
•Выберите наиболее интересный и зайдите на сайт кредитора;
•Заполните анкету и отправьте ее;
•Дождитесь одобрения;
•Предоставьте необходимые документы.
Пользоваться банковским средством можно с момента получения. Все особенности погашения указаны в договоре.