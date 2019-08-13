Оформляйте кредитные карты онлайн в Альфа-Банке без проблем и очередей. Это быстрый и простой способ получить денежную помощь. Чтобы оформить займ, достаточно отправить заявку через интернет и подождать ответа кредитора, который поступит в течение 1-2 дней. С помощью сервиса Banki.ru вы подберете для себя подходящий вариант. На сайте представлены выгодные предложения.

Преимущества онлайн-кредитования

Перед оформлением нужно убедиться, что вы соответствуете требованиями финансового учреждения. Займы выдаются совершеннолетним гражданам при наличии регулярного и достаточного дохода, паспорта РФ и прописки.

У подобных предложений множество положительных сторон:

•Удобство. Пользоваться этим финансовым продуктом просто: оплачивайте покупки в магазинах, по интернету, совершайте коммунальные платежи, снимайте наличные.

•Быстрота оформления. Заполнить анкету можно в течение 5 минут. Достаточно указать паспортные данные, доход и номер телефона.

•Множество выгодных предложений. Заемщик самостоятельно выбирает кредитку с наиболее подходящими для себя условиями.

•Длительный период пользования. Пользоваться кредиткой можно до окончания срока действия. Затем карта перевыпускается на тех же условиях.

•Различные бонусы. Различные карточки имеют свои возможности: позволяют копить мили, получать кешбэки, рассрочки в некоторых магазинах, скидки.

Стоит уточнять, в каких случаях начисляются бонусы или взимаются комиссии. Чаще выгоднее расплачиваться безналом.

Как отправить заявку?

Процедура оформления очень проста:

•Просмотрите варианты;

•Выберите наиболее интересный и зайдите на сайт кредитора;

•Заполните анкету и отправьте ее;

•Дождитесь одобрения;

•Предоставьте необходимые документы.

Пользоваться банковским средством можно с момента получения. Все особенности погашения указаны в договоре.