|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Visa Classic
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
|590 - 1 490
|нет
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6 635 заявок
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Mastercard World
|от 25,99%
|до 300 000
|до 60
|3 990
|до 10%
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103 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Оформляйте кредитные карты онлайн в Альфа-Банке без проблем и очередей. Это быстрый и простой способ получить денежную помощь. Чтобы оформить займ, достаточно отправить заявку через интернет и подождать ответа кредитора, который поступит в течение 1-2 дней. С помощью сервиса Banki.ru вы подберете для себя подходящий вариант. На сайте представлены выгодные предложения.
Преимущества онлайн-кредитования
Перед оформлением нужно убедиться, что вы соответствуете требованиями финансового учреждения. Займы выдаются совершеннолетним гражданам при наличии регулярного и достаточного дохода, паспорта РФ и прописки.
У подобных предложений множество положительных сторон:
•Удобство. Пользоваться этим финансовым продуктом просто: оплачивайте покупки в магазинах, по интернету, совершайте коммунальные платежи, снимайте наличные.
•Быстрота оформления. Заполнить анкету можно в течение 5 минут. Достаточно указать паспортные данные, доход и номер телефона.
•Множество выгодных предложений. Заемщик самостоятельно выбирает кредитку с наиболее подходящими для себя условиями.
•Длительный период пользования. Пользоваться кредиткой можно до окончания срока действия. Затем карта перевыпускается на тех же условиях.
•Различные бонусы. Различные карточки имеют свои возможности: позволяют копить мили, получать кешбэки, рассрочки в некоторых магазинах, скидки.
Стоит уточнять, в каких случаях начисляются бонусы или взимаются комиссии. Чаще выгоднее расплачиваться безналом.
Как отправить заявку?
Процедура оформления очень проста:
•Просмотрите варианты;
•Выберите наиболее интересный и зайдите на сайт кредитора;
•Заполните анкету и отправьте ее;
•Дождитесь одобрения;
•Предоставьте необходимые документы.
Пользоваться банковским средством можно с момента получения. Все особенности погашения указаны в договоре.