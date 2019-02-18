Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 17,00 %

500 001 ... 5 000 000 ₽

13 мес. ... 60 мес. Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно на выбор поручительство и гарантии как альтернатива залогу физических лиц, как альтернатива залогу супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, как альтернатива Страхование без страхования + 5 п. п. без личного страхования

имущественное и личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 55 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Требования к трудоустройству: допускается смена места работы переводом или разрывом трудового стажа не более 5-ти рабочих дней в случае увольнения Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы документы по предоставляемому залогу

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета документ на выбор: загранпаспорт / водительское удостоверение Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 2 до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы обеспечения;

крупная сумма кредита;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы требуется имущественное / личное страхование;

рассмотрение заявки - до 5 дней Особые ограничения 5 п. п. без личного страхования



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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.