Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 14,00 %

10 000 ... 150 000 ₽

1 мес. ... 3 года Максимальная 15,00 %

10 000 ... 150 000 ₽

3 года ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 2 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 55 лет на дату погашения кредита Стаж работы Требования к трудоустройству: при сумме кредита до 150 000 рублей стаж не менее 2 лет; при сумме кредита от 150 000 рублей стаж не менее 3 лет Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт копия и оригинал

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

низкая ставка;

срок действия решения - 30 дней Минусы требуется регистрация в регионе предоставления кредита;

повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;

трудовой стаж на последнем месте 2/3 года Особые ограничения кредит для сотрудников бюджетной сферы

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.