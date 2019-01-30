Сотрудникам бюджетной сферы
Камский Коммерческий Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,00%
Сумма
до 150 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 14,00 %
- 10 000 ... 150 000 ₽
- 1 мес. ... 3 года
Максимальная
- 15,00 %
- 10 000 ... 150 000 ₽
- 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 2 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
Требования к трудоустройству:
при сумме кредита до 150 000 рублей стаж не менее 2 лет; при сумме кредита от 150 000 рублей стаж не менее 3 лет
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- ИНН
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
-
паспорт
копия и оригинал
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- низкая ставка;
- срок действия решения - 30 дней
Минусы
- требуется регистрация в регионе предоставления кредита;
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;
- трудовой стаж на последнем месте 2/3 года
Особые ограничения
- кредит для сотрудников бюджетной сферы
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 17:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Сотрудникам бюджетной сферы» в 10 городах России
1 026
Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
- Адрес
- 423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
- ОГРН
- 1021600000840
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Набережные Челны
- Телефоны
-
8 800 200-04-38 — единая справочная служба