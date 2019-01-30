Вход

Потребительский без обеспечения

АвтоКредитБанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
17,00%
Сумма
от 50 000
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 17,00 %
  • от 50 000 ₽
  • 1 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    +2 п.п. к базовой ставке
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • ИНН
  • трудовой договор
    копия
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов предоставлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 20% годовых от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без страхования;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • альтернативные способы обеспечения;
  • возможность предоставления кредита ИП
Минусы
  • срок рассмотрения кредитной заявки - до 5 дней
Особые ограничения
  • +3 п.п. к базовой ставке при подтверждении дохода справкой по форме банка;
  • -1 п.п. при предоставлении дополнительного обеспечения
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 11:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 2 городах России
153
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «АвтоКредитБанк»
Адрес
420081, Республика Татарстан, г. Казань, просп. А. Камалеева, д. 16а
ОГРН
1021600000366
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 1
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
(843) 517-22-80

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще