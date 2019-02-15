изменить город

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления USD 1 Доллар США 66,30 67,20 15.02.2019 20:46 EUR 1 Евро 74,80 75,70 15.02.2019 20:46 KZT 100 Казахстанский тенге 10,00 19,00 15.02.2019 20:46

Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.