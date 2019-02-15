Курсы валют Томскпромстройбанка в Томскеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные Томскпромстройбанком на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|66,30
|67,20
|15.02.2019 20:46
|EUR
|1
|Евро
|74,80
|75,70
|15.02.2019 20:46
|KZT
|100
|Казахстанский тенге
|10,00
|19,00
|15.02.2019 20:46
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
- Адрес
- г. Томск, просп. Ленина, д. 193
- ОГРН
- 1027000002446
- Отделения и банкоматы
-
в городе Томск
- Телефоны
-
(3822) 40-09-28(3822) 26-59-31
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