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Курсы валют Томскпромстройбанка в Томске

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Курсы обмена наличной валюты, установленные Томскпромстройбанком на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 66,30 67,20 15.02.2019 20:46
EUR 		1 Евро 74,80 75,70 15.02.2019 20:46
KZT 		100 Казахстанский тенге 10,00 19,00 15.02.2019 20:46
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Адрес
г. Томск, просп. Ленина, д. 193
ОГРН
1027000002446
Отделения и банкоматы
в городе Томск
Отделения 5
Банкоматы 28
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Телефоны
(3822) 40-09-28
(3822) 26-59-31

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