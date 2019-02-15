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Курсы валют в Курске

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Курске. Лучшие курсы валют в банках Курска на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Курска
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,45
Восточный Банк
66,90
Восточный Банк
EUR
75,05
рублей за евро
74,95
Восточный Банк
75,40
Восточный Банк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Восточный Банк 66,45 66,90 74,95 75,40 15.02.2019 15:22
СКБ-Банк 66,26 67,24 74,81 75,79 15.02.2019 15:26
Росгосстрах Банк 66,10 67,05 74,80 75,80 15.02.2019 15:26
Московский Кредитный Банк 66,00 68,00 74,50 76,50 15.02.2019 15:22
Россельхозбанк 66,00 67,50 74,50 76,00 15.02.2019 15:27
Московский Областной Банк 65,80 68,00 74,60 76,80 15.02.2019 15:26
Банк «ФК Открытие» 65,74 67,55 74,21 76,22 15.02.2019 15:24
Промсвязьбанк 65,23 68,23 73,67 76,87 15.02.2019 15:21
ОТП Банк 65,00 69,00 74,00 78,00 15.02.2019 15:24

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