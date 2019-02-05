Вход
Урал ФД, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Виртуальная

MasterCard Virtual «Виртуальная карта» — Урал ФД
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Virtual
Выпуск и обслуживание
0 ₽

срок действия - 1 год

Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Лимиты по операциям
платежный лимит - 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • срок действия - 1 год
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
  • карта только для покупок через интернет
Дата актуализации
05.02.2019 10:19
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 9 городах России
3 428
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
Адрес
614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
ОГРН
1025900000048
Сайт
www.uralfd.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Пермь
Отделения 9
Банкоматы 45
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-10-40 — единая справочная служба