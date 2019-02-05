Урал ФД, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Социальная Мир
Мир Классическая — Урал ФД
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения
Снятие наличных в ПВН банка
0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 199 руб.
- 0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 499 руб.
- 0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных в ПВН и банкоматах: 2 000 000 руб. в месяц; в устройствах банка: 200 000 в сутки, в устройствах сторонних банков: 30 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
- к карте может быть подключен пакет услуг "Социальный+";
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 55 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- бесплатное снятие в банкоматах и ПВН банков-партнеров в пределах суточного лимита;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете
Минусы
- наличие комиссии за снятие в банкоматах и ПВН банка свыше суточного лимита
Особые ограничения
- карта предоставляется владельцам пенсионного удостоверения, удостоверения ветерана боевых действий либо приравненных к ним лиц, либо клиентам возраст которых в течение 2-х месяцев достигнет или равен 55 лет, также держателем карты может быть клиент, являющийся родителем или опекуном и получающим социальную пенсию установленную законодательством за ребенка, которому не исполнилось 14 лет;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
05.02.2019 10:45
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Социальная Мир» в 9 городах России
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
- Адрес
- 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
- Сайт
- www.uralfd.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 100-10-40 — единая справочная служба