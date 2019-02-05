Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете 4% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения Снятие наличных в ПВН банка 0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 199 руб.

0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения - в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 499 руб.

0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения - в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных в ПВН и банкоматах: 2 000 000 руб. в месяц; в устройствах банка: 200 000 в сутки, в устройствах сторонних банков: 30 000 руб. в сутки Дополнительная информация к карте может быть подключен пакет услуг "Социальный+";

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 55 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

бесплатное снятие в банкоматах и ПВН банков-партнеров в пределах суточного лимита;

начисление процентов на остаток средств на картсчете Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах и ПВН банка свыше суточного лимита Особые ограничения карта предоставляется владельцам пенсионного удостоверения, удостоверения ветерана боевых действий либо приравненных к ним лиц, либо клиентам возраст которых в течение 2-х месяцев достигнет или равен 55 лет, также держателем карты может быть клиент, являющийся родителем или опекуном и получающим социальную пенсию установленную законодательством за ребенка, которому не исполнилось 14 лет;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 05.02.2019 10:45 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.