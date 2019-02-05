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Урал ФД, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Социальная Мир

Мир Классическая — Урал ФД
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения

Снятие наличных в ПВН банка

0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 199 руб.
  • 0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 499 руб.
  • 0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных в ПВН и банкоматах: 2 000 000 руб. в месяц; в устройствах банка: 200 000 в сутки, в устройствах сторонних банков: 30 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
  • к карте может быть подключен пакет услуг "Социальный+";
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 55 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • бесплатное снятие в банкоматах и ПВН банков-партнеров в пределах суточного лимита;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах и ПВН банка свыше суточного лимита
Особые ограничения
  • карта предоставляется владельцам пенсионного удостоверения, удостоверения ветерана боевых действий либо приравненных к ним лиц, либо клиентам возраст которых в течение 2-х месяцев достигнет или равен 55 лет, также держателем карты может быть клиент, являющийся родителем или опекуном и получающим социальную пенсию установленную законодательством за ребенка, которому не исполнилось 14 лет;
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
05.02.2019 10:45
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Социальная Мир» в 9 городах России
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
Адрес
614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
Сайт
www.uralfd.ru
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Телефоны
8 800 100-10-40 — единая справочная служба