Россия
Вход
Поиск

Дебетовая карта "Расчетная Standard" в Росдорбанке

MasterCard Standard — Росдорбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 840 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
  • другое

начисление бонусных рублей в размере 0,5% от каждой операции, которые в дальнейшем через мобильное приложение конвертируются по курсу 1 бонус = 1 руб.

Выпуск и годовое обслуживание
0 - 840 ₽

со 2-го года 840 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0,5%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,5% в банкоматах "ФК Открытие";
  • 1,5%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5% в ПВН "ФК Открытие";
  • 1,7%, мин. 6 долл.
Лимиты по операциям
выдача наличных до 1 000 000 руб. в мес.
Дополнительная информация
  • смс-информирование - 500 руб. / 20 долл. / 20 евро, оплата ежегодно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых ежедневно;
  • доставка карты курьером - 840 руб./25 долл./25 евро + НДС;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный первый год обслуживания;
  • льготное снятие наличных в банкоматах "ФК Открытие"
Минусы
  • наличие комиссии за снятие наличных в банкоматах и ПВН банка
Дата актуализации
26.07.2019 14:11
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Расчетная Standard» в 3 городах России
118
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «РосДорБанк»
Адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86
ОГРН
1027739857958
Сайт
www.rdb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 4
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 276-00-22