Стабильный доход плюс
Викинг,
Викинг вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
0,25%
Сумма
от 1 €
Срок
366 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
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Ставка
0,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|366 дней
|от 1 ₽
|0,25
|366 дней
|от 1 $
|0,25
|366 дней
|от 1 €
|0,25
минимальная сумма вклада не ограничена
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
процентная ставка сохраняется
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 14:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный доход плюс» в 1 городе России
6 593
Справочная информация
АО «Коммерческий Акционерный Банк «Викинг»
- Адрес
- 191002, г. Санкт-Петербург, Владимирский просп., д. 17
- ОГРН
- 1027800000250
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 320-33-20
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