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Стабильный доход плюс

Викинг,

Викинг вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
0,25%
Сумма
от 1 €
Срок
366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
0,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
366 дней
от 1 ₽ 0,25
366 дней
от 1 $ 0,25
366 дней
от 1 € 0,25

минимальная сумма вклада не ограничена

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

процентная ставка сохраняется

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 14:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный доход плюс» в 1 городе России
6 593
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Справочная информация
АО «Коммерческий Акционерный Банк «Викинг»
Адрес
191002, г. Санкт-Петербург, Владимирский просп., д. 17
ОГРН
1027800000250
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Банкоматы 0
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Телефоны
(812) 320-33-20

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