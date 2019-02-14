Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты либо наличными через кассу банка Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения через кассу банка - 1 000 рублей, безналичным путем - без ограничений; не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 90 дней - по ставке 0,01%;

от 91 до 180 дней - 1%;

от 181 до 365 дней - 3%;

от 366 до 730 дней - 4,5%;

от 731 дня - 5% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 16:47

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.