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КапиталЪ

Венец,

Венец вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
161
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 1 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок хранения вклада

1 000 рублей - через кассу банка, без ограничений - безналичным путем; не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 90 дней - по ставке 0,01%;
  • от 91 до 180 дней - 1%;
  • от 181 до 365 дней - 3%;
  • от 366 до 729 дней - 4,5% годовых
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 16:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «КапиталЪ» в 7 городах России
5 116
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Справочная информация
АО «Банк «Венец»
Адрес
432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
ОГРН
1027300000166
Сайт
www.venets-bank.ru
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Отделения 5
Банкоматы 32
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Телефоны
(8422) 32-62-84

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