Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок хранения вклада 1 000 рублей - через кассу банка, без ограничений - безналичным путем; не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 90 дней - по ставке 0,01%;

от 91 до 180 дней - 1%;

от 181 до 365 дней - 3%;

от 366 до 729 дней - 4,5% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 16:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.