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Быстрый доход (в конце срока)

Углеметбанк,

Углеметбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,45%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
31 985
Ставка
6,45%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней
от 1 000 ₽ 6,25 6,35
от 1 000 000 ₽ 6,45
91 день 181 день 367 дней
от 100 $ 0,5 0,6
91 день 181 день 367 дней
от 100 € 0,15 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
  • от 500 рублей (в терминалах самообслуживания возможно пополнение вкладов в сумме до 15 000 рублей), 20 долларов/евро;
  • не позднее 30 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях

+0,1 п.п. при открытии вклада в рублях на 181 день через интернет-банк (сумма первоначального взноса - до 1 000 000 рублей)

Автопролонгация
возможна не более 3 раз
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
14.02.2019 14:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Быстрый доход (в конце срока)» в 13 городах России
6 500
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Справочная информация
АО «Углеметбанк»
Адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17 Б
ОГРН
1024200006434
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 3
Банкоматы 15
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Телефоны
(351) 247-49-79

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