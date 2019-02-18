Быстрый доход (в конце срока)
Углеметбанк,
Углеметбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,45%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
31 985 ₽
Ставка
6,45%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 1 000 ₽
|6,25
|6,35
|—
|от 1 000 000 ₽
|—
|6,45
|—
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 100 $
|—
|0,5
|0,6
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 100 €
|—
|0,15
|0,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно
- от 500 рублей (в терминалах самообслуживания возможно пополнение вкладов в сумме до 15 000 рублей), 20 долларов/евро;
- не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
+0,1 п.п. при открытии вклада в рублях на 181 день через интернет-банк (сумма первоначального взноса - до 1 000 000 рублей)
- Автопролонгация
- возможна не более 3 раз
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 14.02.2019 14:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Быстрый доход (в конце срока)» в 13 городах России
6 500
Справочная информация
АО «Углеметбанк»
- Адрес
- 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17 Б
- ОГРН
- 1024200006434
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 247-49-79
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-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Новогодний
|7,25
|1 000 000 ₽
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|Доходный
|6,7
|2 000 000 ₽
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|Вклад в будущее
|6,6
|1 000 ₽
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|Пенсионный
|6,6
|3 000 ₽
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|Быстрый доход (ежеквартально)
|6,4
|1 000 ₽
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|Копилка
|6,25
|3 000 ₽
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|Стабильный
|6,2
|3 000 ₽
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|Удобный
|4
|5 000 ₽
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