вклад открывается одновременно в рублях, долларах и евро; денежные средства вносятся на счет каждой из валют в размере минимальной суммы вклада; при снижении суммы вклада ниже минимального неснижаемого остатка по одной из валют вклада проценты по данному виду валюты пересчитываются по ставке «До востребования»; конвертация валют осуществляется неограниченное число раз по курсу банка