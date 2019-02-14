Накопительный
Курган,
Курган вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 95 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
20 976 ₽
Ставка
6,9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|95 дней
|185 дней
|370 дней
|750 дней
|от 3 000 ₽
|5,4
|5,7
|6,6
|5,2
|от 300 000 ₽
|5,6
|5,8
|6,9
|5,5
ставки действуют с 1 января
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1 000 рублей, безналичным путем - без ограничений
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении половины срока - в размере 50% величины процентной ставки, указанной в договоре
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 04.02.2019 12:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 2 городах России
4 248
Справочная информация
ООО «Банк «Курган»
- Адрес
- 640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 78
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Курган
- Телефоны
-
(3522) 60-04-10
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Рантье
|7,2
|500 000 ₽
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|Срочный
|7,1
|300 000 ₽
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|Доходный
|6,8
|150 000 ₽
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|Пенсионный — Накопительный
|6
|10 000 ₽
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|Оптимальный
|5,8
|3 000 000 ₽
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|Пенсионный
|3,5
|100 ₽
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