Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей, безналичным путем - без ограничений Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении половины срока - в размере 50% величины процентной ставки, указанной в договоре Автопролонгация невозможна Дата актуализации 04.02.2019 12:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.