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Накопительный

Курган,

Курган вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 95 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
20 976
Ставка
6,9%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
95 дней 185 дней 370 дней 750 дней
от 3 000 ₽ 5,4 5,7 6,6 5,2
от 300 000 ₽ 5,6 5,8 6,9 5,5

ставки действуют с 1 января

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей, безналичным путем - без ограничений

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении половины срока - в размере 50% величины процентной ставки, указанной в договоре

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
04.02.2019 12:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 2 городах России
4 248
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Справочная информация
ООО «Банк «Курган»
Адрес
640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 78
Отделения и банкоматы
в вашем городе Курган
Отделения 7
Банкоматы 6
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Телефоны
(3522) 60-04-10

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Пенсионный — Накопительный 6 10 000 ₽ Посмотреть
Оптимальный 5,8 3 000 000 ₽ Посмотреть
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